Kompak Pakai Kaos Hijau dengan Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno Ungkap Filosofinya

DEWAN pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, menghadiri acara lari bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park hari ini. Sandiaga pun tidak sengaja tampil kompak bersama Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, karena sama-sama mengenakan kaos berwarna hijau.

“Tidak janjian pagi ini saya dan Mas @ganjar_pranowo sama-sama memakai kaos lari berwarna hijau,” ujar Sandiaga, melalui sebuah cuitan di akun X-nya, @sandiuno, Minggu, (14/1/2023).

Meski tidak sengaja tampil kompak, kaos hijau yang dikenakan Sandiaga dan Ganjar lantas menunjukkan keselarasan antara keduanya dalam mengedepankan ekonomi hijau, di mana memberi dampak yang berkelanjutan.

“Selaras nih dengan fokus kami untuk mengedepankan ekonomi hijau, ekonomi yang memberikan dampak berkelanjutan dengan memastikan harga murah, kerja mudah, hidup berkah,” lanjut Sandiaga.

Sandiaga juga menceritakan keseruannya di momen lari bersama Ganjar dan istrinya, Siti Atikoh tersebut.

“Acara lari pagi hari ini di kawasan Senayan, Jakarta seru banget! Saya, Mas Ganjar, Mba Atiqoh beserta ratusan pelari lainnya berlari sejauh 7 km. Kalau Mama Nur seperti biasa jajan kuliner dan menunggu di garis finish,” tuturnya.

Karena momen tersebut, Sandiaga lantas mengaku jadi bernostalgia. Ia menuturkan, momen lari bersama Ganjar tersebut mengingatkannya terhadap keseruan momen kampanye Pilpres di tahun 2019.