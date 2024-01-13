Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Ditemukan Golongan Darah P, Ternyata Ada 36 Golongan Darah Tambahan Loh

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:48 WIB
Heboh Ditemukan Golongan Darah P, Ternyata Ada 36 Golongan Darah Tambahan Loh
Golongan Darah. (Foto: Freepik)
A
A
A

BELUM lama ini heboh di media sosial tentang adanya penemuan golongan darah P di Taizhou, China. Seperti diketahui, saat ini hanya 4 golongan adrah yang paling umum yang digunakan di seluruh dunia.

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi, sebetulnya golongan darah P sudah ditemukan sejak lama yaitu pada tahun 1927. Hanya saja, dunia baru menyadari tentang penemuan subtipe golongan darah P, dengan namanya p.

Meskipun yang membedakan hanya kapital dan tidak kapital, tetapi golongan darah ini memiliki lima subtipe yakni P1, P2, P1k, P2k, dan p.

“Jumlah subtipe p di China sendiri saat ini hanya ada 12 orang saja, dengan frekuensi lebih rendah dari 1 dalam 1 juta orang,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Sabtu (13/1/2024).

Penemuan ini tercatat menjadi sejarah baru untuk golongan darah yang langka. Ditambah golongan darah P ini juga hanya bisa menerima golongan darah yang sama. Sehingga adanya penemuan ini tentu sangat baik.

Di sisi lain, selama ini mungkin kebanyakan orang mengenal golongan darah itu A, B, dan O beserta rhesusnya. Padahal, sebenarnya ada 36 golongan darah tambahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/29/481/2385757/cek-tekanan-darah-bisa-di-rumah-simak-caranya-wJTbAURTbd.jpg
Cek Tekanan Darah Bisa di Rumah, Simak Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/01/481/2370052/cara-tepat-memilih-tensimeter-untuk-digunakan-di-rumah-t2Hq2V0slZ.jpg
Cara Tepat Memilih Tensimeter untuk Digunakan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/15/481/2328323/5-cara-sederhana-kontrol-tekanan-darah-tanpa-obat-obatan-yv0MRZ4LwM.jpg
5 Cara Sederhana Kontrol Tekanan Darah Tanpa Obat-obatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/03/481/2272133/bagaimana-cara-mengecek-tekanan-darah-di-rumah-02ObAXAytn.jpg
Bagaimana Cara Mengecek Tekanan Darah di Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/26/612/2237069/hipertensi-diduga-penyebab-legenda-iklan-rcti-oke-meninggal-bwkdqS87gL.jpg
Hipertensi Diduga Penyebab Legenda Iklan RCTI Oke Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/26/481/2109684/5-makanan-enak-penurun-darah-tinggi-1eFd5VodMP.jpg
5 Makanan Enak Penurun Darah Tinggi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement