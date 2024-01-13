Heboh Ditemukan Golongan Darah P, Ternyata Ada 36 Golongan Darah Tambahan Loh

BELUM lama ini heboh di media sosial tentang adanya penemuan golongan darah P di Taizhou, China. Seperti diketahui, saat ini hanya 4 golongan adrah yang paling umum yang digunakan di seluruh dunia.

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi, sebetulnya golongan darah P sudah ditemukan sejak lama yaitu pada tahun 1927. Hanya saja, dunia baru menyadari tentang penemuan subtipe golongan darah P, dengan namanya p.

Meskipun yang membedakan hanya kapital dan tidak kapital, tetapi golongan darah ini memiliki lima subtipe yakni P1, P2, P1k, P2k, dan p.

“Jumlah subtipe p di China sendiri saat ini hanya ada 12 orang saja, dengan frekuensi lebih rendah dari 1 dalam 1 juta orang,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Sabtu (13/1/2024).

Penemuan ini tercatat menjadi sejarah baru untuk golongan darah yang langka. Ditambah golongan darah P ini juga hanya bisa menerima golongan darah yang sama. Sehingga adanya penemuan ini tentu sangat baik.

Di sisi lain, selama ini mungkin kebanyakan orang mengenal golongan darah itu A, B, dan O beserta rhesusnya. Padahal, sebenarnya ada 36 golongan darah tambahan.