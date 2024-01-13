Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beredar Foto Perempuan Diduga Putri Anne, Mirror Selfie Pakai Lingerie Super Seksi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |00:25 WIB
Beredar Foto Perempuan Diduga Putri Anne, Mirror Selfie Pakai Lingerie Super Seksi
Putri Anne. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Putri Anne kembali jadi sorotan dari netizen. Setelah sebelumnya dia terlihat tengah mencium seorang bule, kali beredar sebuah potret seseorang yang disebut mirip Putri Anne tengah berada dalam kamar.

Dalam foto tersebut, perempuan yang diduga Putri Anne tengah mengenakan baju super seksi yang memerlihatkan lekuk tubuhnya. Potret itu diunggah akun Instagram, @tokekdramaqueen.

Putri Anne

Foto tersebut memerlihatkan sosok wanita mirip Putri Anne tengah melakukan mirror selfie dengan lingerie hitam. “Open BO kah? Kalau ini editan, si yang punya muka pasti marah,” tulis akun itu.

Wanita dalam potret itu nampak mengenakan lingerie yang begitu terbuka. Sosok diduga Putri Anne ini juga tak segan memerlihatkan bagian pahanya. Ia juga tak ragu menampilkan lekuk tubuhnya dalam pose tersebut.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, wanita tersebut memiliki paras mirip dengan Putri Anne. Namun, belum diketahui kebenarannya apakah ibu satu anak ini benar yang ada di foto tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060802/putri_anne-GW7J_large.jpg
Potret Terbaru Putri Anne, Main Bareng Kupu-Kupu Bikin Netizen Takjub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/194/3059772/putri_anne-ehKW_large.jpg
Potret Putri Anne Pakai Scarf, Tampil Vintage nan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042492/putri_anne-L3PO_large.jpg
Putri Anne Tampil Cantik Pakai Halter Dress Batik, Tato di Punggung Bikin Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/612/3014127/potret-seksi-putri-anne-dengan-corset-putih-pamerkan-body-goals-NMwJZLk093.jpg
Potret Seksi Putri Anne dengan Corset Putih, Pamerkan Body Goals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958516/putri-anne-pamer-tato-evil-s-eye-ini-maknanya-B66eaEQUn1.jpg
Putri Anne Pamer Tato Evil's Eye, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/612/2953246/potret-terbaru-putri-anne-yang-bikin-heboh-karena-cium-pria-bule-JAf5Qdy9EM.jpg
Potret Terbaru Putri Anne yang Bikin Heboh karena Cium Pria Bule
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement