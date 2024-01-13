Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Diet Rendah Sodium, Apa Manfaatnya?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |22:32 WIB
Mengenal Diet Rendah Sodium, Apa Manfaatnya?
Diet. (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Anda pernah mendengar tentang diet rendah sodium? Sodium atau disebut juga natrium merupakan salah satu diet rendah yang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, Himanshi Mahajan, BSc selaku Pelatih Kesehatan dan Nutrisi menjelaskan diet rendah sodium merupakan mengonsumsi makanan guna untuk menjaga asupan natrium Anda di bawah dosis yang disarankan.

Setiap harinya, seseorang disarankan mengonsumsi natrium berkisar 3-5 gram. Namun, diet rendah natrium ini mungkin akan direkomendasikan untuk mengelola peningkatan kadar natrium, karena natrium ditemukan dalam banyak makanan tidak hanya garam.

Lebih lanjut, diet rendah natrium juga akan membantu mempertahankan tingkat natrium yang diperlukan dalam tubuh Anda. Hal itu lantaran seiring dengan perkembangan zaman, pola makan dan gaya hidup seseorang bisa saja tidak seimbang atau tidak teratur, sehingga menyebabkan kadar natrium dalam tubuh meningkat yang dapat berisiko tekanan darah tinggi dan obesitas.

Tidak hanya itu, adapun sederet permasalahan yang dapat timbul jika Anda tidak mengurangi asupan sodium seperti hipertensi, osteoporosis, kanker perut, diabetes, penyakit ginjal, masalah neurologis, penyakit kardiovaskular, kerusakan pembuluh darah, dan lain-lain. Untuk itu, melakukan diet rendah sodium sangat dianjurkan oleh para Ahli sebab dapat membantu mengelola kadar sodium yang tinggi.

Akan tetapi, yang perlu diingat sebelum Anda melakukan diet ini Anda harus lebih dulu menentukan kebutuhan natrium harian Anda, yang mana hal itu berdasarkan usia dan kondisi tubuh Anda.

