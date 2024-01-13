Nia Ramadhani Berbagi Rahasia Punya Badan Seksi Setelah Melahirkan, Cuma Makan Waktu 6 Bulan

MESKIPUN sudah memiliki 3 anak, tapi penampilan Nia Ramadhani memang masih seperti ABG. Bukan hanya gayanya yang stylish, tapi juga bentuk badannya yang tetap terjaga.

Ibu tiga anak ini keral membuat banyak perempuan iri. Pasalnya, setelah hamil dan melahirkan tiga anak, bentuk tubuh Nia Ramadhani masih terlihat ramping bak dulu masih ABG.

Ternyata hal tersebut tidak didapatkan oleh Nia Ramadhani dengan cara yang instan. Istri Ardi Bakrie ini mengaku diet dengan sungguh-sungguh selama enam bulan setelah melahirkan buah hatinya.

Mengutip dari TikTok @niaramadhani.fansupdate, Nia Ramadhani menuturkan selama masa diet, dirinya hanya sarapan dua butir telur setiap paginya.

“Lu liat perjuangan gua, gua makan pagi cuma telur dua,” ucap Nia, Sabtu (13/1/2024).

Di siang hari, Nia Ramadhani baru menyantap nasi dengan ayam. Ketika pukul enam sore, Nia hanya makan alpukat. “Itu jam 12 siang gua makan ayam pakai nasi Udah gitu, jam 6 sore makan alpukat. Udah gitu aja selama enam bulan," ujar Nia.

Lebih lanjut, Nia Ramadhani membeberkan sulitnya melaksanakan diet tersebut. Dirinya menyampaikan jika kadang kala sering merasa lapar ketika sore hari dan ingin menyantap camilan. Namun hawa nafsu tersebut berhasil ditahan olehnya selama enam bulan hingga dietnya berhasil.

“Yang susah itu di waktu jam 3 sampai jam 4 sore, biasanya kita pengen ngemil bawaannya. Nah itu yang nggak boleh, agak berat juga," kata Nia Ramadhani.

Dari diet tersebut, Nia Ramadhani berhasil menurunkan berat-badan sebanyak 28 kg selama diet enam bulan.