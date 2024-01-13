Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lebih Penting Mana, Tidur 7 Jam Atau Tidur Konsisten?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:14 WIB
Lebih Penting Mana, Tidur 7 Jam Atau Tidur Konsisten?
Tips Tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A
SUDAH menjadi  pengetahuan umum bahwa kita harus beristirahat 7 hingga 9 jam setiap malam. Tidur ini pun merupakan bagian penting dari kesehatan Anda secara keseluruhan, mulai dari fungsi kognitif, pengendalian suasana hati, hingga kekebalan.

Meski demikian, sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Sleep Journal edisi Real Simple menemukan bahwa komponen lain, keteraturan tidur, yang didefinisikan sebagai konsistensi waktu tidur dan bangun harian, telah ditambahkan.

Menurut penelitian ini, tidur dan bangun pada waktu yang konsisten setiap hari mungkin merupakan tujuan yang lebih baik bagi orang yang ingin meningkatkan kesehatannya.

Untuk mencapai kesimpulan ini, para peneliti dari Universitas Harvard dan Universitas Monash di Melbourne, Australia menghitung skor Indeks Keteraturan Tidur (SRI) berdasarkan data tidur dan kesehatan umum lebih dari 60.000 orang.

Para peneliti menemukan bahwa peserta dengan pola tidur-bangun harian paling teratur memiliki risiko 20-40% lebih rendah untuk meninggal karena sebab apa pun dibandingkan dengan mereka yang pola tidurnya paling tidak teratur.

