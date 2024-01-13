Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Memilih Parfum untuk Kulit Sensitif

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |11:45 WIB
5 Tips Memilih Parfum untuk Kulit Sensitif
Parfum. (Foto: Freepik)
A
A
A

PARFUM memang bisa menjadi salah satu elemen penting untuk bisa tampil percaya diri. Maka tidak heran parfum menjadi salah satu produk penting yang harus dimiliki apalagi saat beraktivitas penuh di luar ruangan.

Akan tetapi penggunaan parfum juga membuat orang yang memiliki kulit sensitif menjadi khawatir. Ingin menggunakan parfum dengan aroma kesukaan tapi juga takut dengan reaksi yang akan muncul di kulit ketika menggunakan parfum.

Beberapa produk parfum juga memiliki kandungan alkohol dan kandungan lainnya yang berpotensi dapat membuat kulit iritasi. Lantas bagaimana cara memilih parfum untuk kulit yang sensitif? Yuk simak selengkapnya seperti yang dilansir dari Well and Good, Sabtu (13/1/2024).

Lakukan uji tempel

Salah satu langkah penting untuk pemilik kulit sensitif dalam memilih parfum yakni melakukan uji tempel pada kulit yang sensitif. Jika produk parfum dalam bentuk balm, maka oleskan di kulit tangan sedikit. Sementara untuk produk semprot, Anda bisa semprotkan ke pergelangan tangan. Tunggu beberapa saat, apabila muncul rasa gatal, kemerahan atau bintik ruam, maka produk tersebut tidak cocok untuk kulit sensitif Anda.

Perhatikan kandungannya

Parfum seringkali mengandung alkohol yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selain menyebabkan iritasi, parfum yang memiliki kandungan alholok tinggi juga dapat menimbulkan bekas atau noda pada baju Anda. Oleh karenanya, lebih baik mencari produk yang lebih ramah untuk kulit sensitif.

Pilih parfum dengan bahan yang lembut

Pilihlah parfum atau produk wewangian yang berasal dari bahan-bahan yang sederhana dan lembut. Terkadang bahan aktif yang keras seperti retinoids dan exfoliating acids juga terdapat di produk parfum. Jika tidak teliti dalam memilih produk, maka Anda bisa terkena iritasi kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/611/3067131/parfum-cfzk_large.jpg
6 Parfum Termahal di Dunia, Berminat Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/611/3067054/shah_rukh_khan-kC5A_large.jpg
Terkenal Super Wangi, Ini 2 Parfum yang Dipakai Shah Rukh Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/611/3036965/parfum-uqnG_large.jpg
Perbedaan Parfum Laki-Laki dan Perempuan, Jangan Salah Pilih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/611/3003348/aroma-parfum-ini-dibuat-pakai-teknologi-ai-disebut-bisa-tingkatkan-mood-ltVifPXA7O.jpg
Aroma Parfum Ini Dibuat Pakai Teknologi AI, Disebut Bisa Tingkatkan Mood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/611/2991522/bingung-mau-pakai-parfum-apa-saat-lebaran-coba-cek-panduan-ini-deh-1c0lR2AKnG.jpg
Bingung Mau Pakai Parfum Apa saat Lebaran? Coba Cek Panduan Ini Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978872/8-rekomendasi-parfum-lokal-yang-cocok-untuk-pria-oK2FrlSu1M.jpg
8 Rekomendasi Parfum Lokal yang Cocok untuk Pria
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement