5 Tips Memilih Parfum untuk Kulit Sensitif

PARFUM memang bisa menjadi salah satu elemen penting untuk bisa tampil percaya diri. Maka tidak heran parfum menjadi salah satu produk penting yang harus dimiliki apalagi saat beraktivitas penuh di luar ruangan.

Akan tetapi penggunaan parfum juga membuat orang yang memiliki kulit sensitif menjadi khawatir. Ingin menggunakan parfum dengan aroma kesukaan tapi juga takut dengan reaksi yang akan muncul di kulit ketika menggunakan parfum.

Beberapa produk parfum juga memiliki kandungan alkohol dan kandungan lainnya yang berpotensi dapat membuat kulit iritasi. Lantas bagaimana cara memilih parfum untuk kulit yang sensitif? Yuk simak selengkapnya seperti yang dilansir dari Well and Good, Sabtu (13/1/2024).

Lakukan uji tempel

Salah satu langkah penting untuk pemilik kulit sensitif dalam memilih parfum yakni melakukan uji tempel pada kulit yang sensitif. Jika produk parfum dalam bentuk balm, maka oleskan di kulit tangan sedikit. Sementara untuk produk semprot, Anda bisa semprotkan ke pergelangan tangan. Tunggu beberapa saat, apabila muncul rasa gatal, kemerahan atau bintik ruam, maka produk tersebut tidak cocok untuk kulit sensitif Anda.

Perhatikan kandungannya

Parfum seringkali mengandung alkohol yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selain menyebabkan iritasi, parfum yang memiliki kandungan alholok tinggi juga dapat menimbulkan bekas atau noda pada baju Anda. Oleh karenanya, lebih baik mencari produk yang lebih ramah untuk kulit sensitif.

Pilih parfum dengan bahan yang lembut

Pilihlah parfum atau produk wewangian yang berasal dari bahan-bahan yang sederhana dan lembut. Terkadang bahan aktif yang keras seperti retinoids dan exfoliating acids juga terdapat di produk parfum. Jika tidak teliti dalam memilih produk, maka Anda bisa terkena iritasi kulit.