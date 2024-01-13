Anak Alami Rasa Sakit Usai Vaksinasi Polio? Begini Cara Mengatasinya

KEMENKES akan menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) polio pada anak berusia 0-7 tahun di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 15 Januari 2024.

Setelah mendapatkan imunisasi, biasanya anak akan mengalami beberapa gejala seperti nyeri pada bagian yang disuntik dan demam. Dalam istilah medis hal ini dikenal dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

BACA JUGA: Kemenkes Bakal Gelar Sub PIN Polio Pada 15 Januari 2024

Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI), Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A(K), M.TropPaed terdapat beberapa gejala yang kemungkinan akan dirasakan anak setelah imunisasi polio yakni rasa kantuk yang berat, rewel, demam, hilang nafsu makan, hingga muntah.

Jangan khawatir, Prof. Hingky menjelaskan bahwa beberapa gejala tersebut merupakan hal yang wajar terjadi setelah imunisasi. Terlebih dengan demam yang biasanya sering dialami anak.

“Itu sebetulnya hanya pertanda bahwa tubuh mengeluarkan reaksi terhadap benda asing yang masuk dari vaksin. Untuk membentuk antibodi perlu suhu tertentu, ya suhu demam itu,” Kata Prof. Hinky dalam Konferensi Pers ‘Penanganan KLB Polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur’, Jumat 12 Januari 2024.

Prof. Hinky juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada, kemungkinan vaksin polio dapat menyebabkan demam tinggi sangatlah kecil. Kalaupun terjadi demam akan berlangsung satu malam saja. Salah upaya untuk mengatasi demam pada anak yakni dengan memberikan obat penurun demam