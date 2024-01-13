Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Chili Padi yang Viral di Medsos, Pedas dan Nikmat

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |19:09 WIB
Resep Ayam Chili Padi yang Viral di Medsos, Pedas dan Nikmat
Ayam Chili Padi. (Foto: Instagram)
A
A
A

DAGING ayam memang menjadi sumber protein yang murah dan mudah didapatkan. Daging ayam pun mudah untuk dikreasikan dengan hidangan yang menggugah selera, salah satunya Ayam Chili Padi belakangan ini viral di beranda media sosial.

Tekstur ayam yang garing yang diselimuti dengan bumbu cabai yang gurih dan pedas pasti bisa bikin Anda kalap dan nambah nasi saking nikmatnya. Para pencinta makanan pedas tak boleh ketinggalan untuk mencoba menu masakan yang satu ini.

Ditambah dengan nasi hangat dan kerupuk, rasanya kombinasi yang sempurna ya. Berikut resep Ayam Chili Padi, seperti yang dilansir dalam akun TikTok @firhan_ashari.

Bahan marinasi ayam:

500 gr paha ayam fillet

4 butir besar bawang putih parut

1 sdt kaldu bubuk

1 sdt penyedap

½ sdt lada

Tepung basah:

90 gr tepung terigu

40 gr maizena

1 sdt baking powder

180 ml air es

Bahan Chili Padi:

30 buah cabe rawit hijau

15 buah cabe hijau keriting

10 buah cabe merah keriting

9 butir bawang merah

6 butir bawang putih

1 sdt saus tiram

1 sdt kaldu bubuk

½ sdt penyedap

1 sdt gula

50 ml air

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement