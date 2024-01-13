Resep Ayam Chili Padi yang Viral di Medsos, Pedas dan Nikmat

DAGING ayam memang menjadi sumber protein yang murah dan mudah didapatkan. Daging ayam pun mudah untuk dikreasikan dengan hidangan yang menggugah selera, salah satunya Ayam Chili Padi belakangan ini viral di beranda media sosial.

Tekstur ayam yang garing yang diselimuti dengan bumbu cabai yang gurih dan pedas pasti bisa bikin Anda kalap dan nambah nasi saking nikmatnya. Para pencinta makanan pedas tak boleh ketinggalan untuk mencoba menu masakan yang satu ini.

Ditambah dengan nasi hangat dan kerupuk, rasanya kombinasi yang sempurna ya. Berikut resep Ayam Chili Padi, seperti yang dilansir dalam akun TikTok @firhan_ashari.

Bahan marinasi ayam:

500 gr paha ayam fillet

4 butir besar bawang putih parut

1 sdt kaldu bubuk

1 sdt penyedap

½ sdt lada

Tepung basah:

90 gr tepung terigu

40 gr maizena

1 sdt baking powder

180 ml air es

Bahan Chili Padi:

30 buah cabe rawit hijau

15 buah cabe hijau keriting

10 buah cabe merah keriting

9 butir bawang merah

6 butir bawang putih

1 sdt saus tiram

1 sdt kaldu bubuk

½ sdt penyedap

1 sdt gula

50 ml air