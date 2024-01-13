Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fashion Week 2024: Gucci Rilis Koleksi Pria Pertama Karya Sabato de Sarno

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:15 WIB
Fashion Week 2024: Gucci Rilis Koleksi Pria Pertama Karya Sabato de Sarno
Gucci di Milan Fashion Week. (Foto: Reuters)
A
A
A

GUCCI menampilkan koleksi pakaian pria pertamanya di Milan Fashion Week 2024 di bawah era Direktur Kreatif baru Sabato de Sarno. Koleksi debut pakaian wanita mereka pun telah meluncur pada September silam.

Estetika Gucci de Sarno sangat berbeda dari pendahulunya, Alessandro Michele, yang mendominasi sebagian besar paruh kedua tahun 2010-an. Alessandro Michele kala itu berhasil menciptakan tampilan yang glamour pada karnya.

Gucci Milan Fashion Week

Kini, De Sarno menghadirkan pakaian yang lebih sensual yang terdiri dari setelan chic dengan monogram Gucci, kemeja satin tanpa kancing, dan pakaian rajut tebal yang dipadukan dengan jubah paten, jas hujan, dan bomber satin. Gucci juga menghadirkan kilauan pada celana, rompi, dan kalung berlian.

"Ini adalah kisah tentang kegembiraan hidup, gairah, kemanusiaan, manusia, kehidupan nyata, glamor yang tidak sopan, provokasi, kepercayaan diri, kesederhanaan, perasaan dan emosi langsung, kebaikan, seni tertentu, kata-kata," kata de Sarno seperti dilansir Antara dari The Guardian.

Michele mengaburkan stereotip biner dengan koleksinya, yang menampilkan pakaian pria dan wanita secara bersamaan, namun de Sarno kembali menampilkannya di musim lain, meski dengan sentimen yang sama.

