HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Lebih Suka Pacaran dan Tidak Berniat Menikah, Ada Leo!

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:00 WIB
5 Zodiak Lebih Suka Pacaran dan Tidak Berniat Menikah, Ada Leo!
Zodiak tak berniat menikah, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

TIDAK semua orang menganggap hubungan percintaan sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Beberapa orang memilih fokus pada hal lain dan mungkin belum menemukan jodohnya, sehingga memilih melanjutkan kehidupan tanpa terbebani oleh komitmen pernikahan.

Dilihat secara karakter zodiak, ada beberapa zodiak yang cenderung tidak mau menikah dan tetap single sepanjang tahun. Mereka hanya menginginkan cinta tanpa adanya ikatan, atau pacaran dengan santai tanpa bertujuan untuk menikah. Melansir dari Knowinsiders, Sabtu (13/1/2024), berikut lima zodiak tersebut.

1. Leo: Dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan ekspresif. Meskipun cenderung romantis, mereka takut dan tidak ingin terburu-buru dalam pernikahan. Leo bisa mengakhiri hubungan jika mereka merasa terpaksa.

2. Scorpio: Para pemilik zodiak ini dianggap sebagai "manipulator ulung," memiliki keberanian untuk mengakhiri hubungan jika keinginannya tidak terpenuhi. Meskipun bisa terlihat tiba-tiba, Scorpio berpotensi menikah dan berkomitmen jangka panjang jika keinginan dirinya bisa terpenuhi.

Halaman:
1 2
      
