HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Suka Gaya Hidup Maksimalis, Si Gemini Nomor 1

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |12:00 WIB
3 Zodiak Suka Gaya Hidup Maksimalis, Si Gemini Nomor 1
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

SETIAP individu mengekspresikan kepribadian mereka melalui gaya hidup yang dipilih. Ada yang memilih gaya hidup minimalis dengan hidup sederhana dan santai, sementara yang lain cenderung menyukai kebebasan berekspresi melalui gaya hidup maksimalis dan berbeda.

Nah, berdasarkan astrologi, ada tiga zodiak yang memiliki gaya hidup unik dan maksimalis. Menurut mereka hidup bukanlah tentang furnitur monokrom, melainkan tentang warna-warna cerah, pola mencolok, dan tumpukan barang unik.

Dikutip dari Bustle, Sabtu (13/1/2024). Berikut tiga zodiak yang dikenal lebih memilih gaya hidup maksimalis.

1. Gemini: Si Gemini sangat bahagia jika dikelilingi oleh kekacauan. Mereka tidak nyaman dengan ruang yang terlalu rapi dan menyukai kebebasan. Pemilik zodiak ini suka dengan cangkir setengah kosong, dan buku terbuka di sekitarnya bahkan lemari pakaian mereka penuh dengan pakaian dan aksesori.

Halaman:
1 2
      
