Ingin Menikah di Tahun 2024? Ini 4 Hari Terbaik Menurut Astrologi

PERNIKAHAN adalah momen sakral dan krusial bagi pasangan kekasih yang ingin memulai babak baru dalam hidup mereka. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari persiapan antar keluarga pasangan sampai pemilihan tanggal pernikahan.

Menurut kacamata astrologi, ada empat hari yang diberkati untuk menikah pada tahun 2024 ini. Pemilihan tanggal tentu menjadi langkah penting yang harus Anda perhatikan untuk kelancaran dan keindahan pernikahan. Dilansir dari Bustle, Sabtu (13/1/2024) berikut empat hari terbaik untuk menikah di tahun 2024.

1. Pasca Valentine” Sebagai langkah awal, hari terbaik untuk menikah jatuh pada tanggal 17 Februari. Hari ini merupakan salah satu waktu paling menguntungkan untuk menikah dengan kekasih, karena hari ini merupakan momen setelah perayaan hari valentine yang penuh cinta dan kasih.

2. Musim semi: Bagi Anda yang ingin menyelenggarakan pernikahan di musim semi, ada dua pilihan hari terbaik. Pertama, tanggal 24 Maret yang menjanjikan kebahagiaan dan romantis. Selanjutnya tanggal 29 April yang penuh kasih sayang, chemistry, dan cinta.

