Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ingin Menikah di Tahun 2024? Ini 4 Hari Terbaik Menurut Astrologi

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:00 WIB
Ingin Menikah di Tahun 2024? Ini 4 Hari Terbaik Menurut Astrologi
Hari terbaik menikah di 2024, (Foto: Freepic.diller/Freepik)
A
A
A

PERNIKAHAN adalah momen sakral dan krusial bagi pasangan kekasih yang ingin memulai babak baru dalam hidup mereka. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari persiapan antar keluarga pasangan sampai pemilihan tanggal pernikahan.

Menurut kacamata astrologi, ada empat hari yang diberkati untuk menikah pada tahun 2024 ini. Pemilihan tanggal tentu menjadi langkah penting yang harus Anda perhatikan untuk kelancaran dan keindahan pernikahan. Dilansir dari Bustle, Sabtu (13/1/2024) berikut empat hari terbaik untuk menikah di tahun 2024.

1. Pasca Valentine” Sebagai langkah awal, hari terbaik untuk menikah jatuh pada tanggal 17 Februari. Hari ini merupakan salah satu waktu paling menguntungkan untuk menikah dengan kekasih, karena hari ini merupakan momen setelah perayaan hari valentine yang penuh cinta dan kasih.

2. Musim semi: Bagi Anda yang ingin menyelenggarakan pernikahan di musim semi, ada dua pilihan hari terbaik. Pertama, tanggal 24 Maret yang menjanjikan kebahagiaan dan romantis. Selanjutnya tanggal 29 April yang penuh kasih sayang, chemistry, dan cinta.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement