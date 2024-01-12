4 Zodiak Paling Suka Menghakimi, Ada Si Scorpio hingga Gemini

TIAP zodiak memiliki keunikan dan kekhasannya, namun hal tersebut tidak selalu membawa dampak positif. Beberapa zodiak cenderung menunjukkan sifat negatif, termasuk dalam hal suka menghakimi alias judging orang lain.

Menurut astrologi, ada deretan zodiak yang cenderung suka menghakimi, baik itu dengan cara yang diam-diam atau secara terang-terangan. Dilansir dari Knowinsiders, Sabtu (13/1/2024) berikut empat zodiak dengan karakter paling suka menghakimi orang lain.

1. Scorpio: Zodiak ini dikenal dengan emosi dan intuisi yang tak tergoyahkan, terutama di tahun ini yang mungkin membawa situasi tajam di mana para Scorpio jadi terlihat suka menghakimi. Meskipun niat mereka tulus, orang-orang sering salah mengartikan sebagai sikap yang kritis dan menantang.

2. Virgo: Tahun ini, Virgo mungkin tanpa sadar kerap menganalisis perilaku orang di sekitarnya. Kecenderungan untuk menganalisis dan keinginan untuk kesempurnaan membuat semua orang merasa tidak nyaman, meskipun niat para pemilik zodiak ini sebenarnya baik.

