Daftar 4 Tanaman Hias yang Wajib Jadi Koleksi Para Pencinta Tanaman di 2024

SAMA seperti fashion, kecantikan, desain interior dan tren lainnya, tanaman juga memiliki trennya masing-masing setiap tahunnya. Memang tren tanaman semakin berkembang setelah pandemi silam.

Jika Anda pencinta tanaman atau sekedar ingin mengoleksi berbagai tanaman, ada beberapa tren tanaman di tahun 2024 bisa menjadi pilihan yang tepat. Berikut beberapa tanaman yang menjadi tren tahun ini seperti dilansir dari Highend.

Hoya Carnosa Creamson Princess

Hoya Carnosa Creamson Princess merupakan salah satu kultivar hoya yang wangi dan akan menjadi salah satu tanaman terpopuler di tahun 2024. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang menarik dan mengkilap serta merupakan tanaman asli Asia Timur. Kepulauan Pasifik dan Australia.

Alocasia Skala Naga

Tumbuhan ini mempunyai bentuk dan corak daun yang sangat khas menyerupai naga, berbintik-bintik dengan corak hijau tua dan hijau muda.