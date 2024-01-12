ADA beberapa rekomendasi nama bayi bagi mereka yang lahir di tahun kabisat. Tahun kabisat sendiri terjadi sekali dalam empat tahun sekali, kala terjadi maka tanggal dalam setahun akan bertambah 1 hari menjadi 366 hari.
Nah, berikut beberapa rekomendasi nama bayi yang bisa Anda gunakan jika anak Anda kebetulan lahir di tahun kabisat, seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Ahava Cinta
2. Amora: Cinta
3. Amoris: Cinta
4. Angela: Pembawa pesan cinta
5. Aphrodite: Dewi cinta Yunani
6. Athena: Orang yang bijaksana
7. Belle: Indah
8. Clementine: Penyayang
9. Cordelia: Hati
10. Darla: Yang dicintai
11. Dove: Perdamaian dan cinta
12. Femi: Cintai aku
13. Freya: Wanita penuh cinta
14. Juliet: Perempuan yang romantis
15. Kama: Cinta atau keinginan
16. Libi: Hatiku.
17. Mila: Ramah
18. Milada: Cinta muda
19. Priya: Kekasih
20. Rose: Bunga mawar
21. Ruby: Warna cinta
22. Suki: Kekasih
23. Tuscany: Kota paling indah dan romantis di Italia
24. Valentina: Cinta yang kuat
25. Venus: Dewi Cinta Romawi
26. Vida: Kehidupan
27. Venezia: Kota paling romantis di dunia
28. Agapius: Cinta atau kasih sayang
29. Aiko: Anak tercinta
30. Amor: Cinta
31. Apollo: Dewa
32. Ceri: Cinta
33. Cupid: Dewa cinta dan keinginan
34. Darcy: Karakter yang melambangkan cinta.
35. Erasmus: Kekasih
36. Eros: Keinginan
37. Gerwyn: Kekasih
38. Haidar: Pemberani/singa
39. Hugh: Hati
40. Jack: Tuhan adalah pengasih