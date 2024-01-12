Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rekomendasi 60 Nama Bayi yang Lahir di Tahun Kabisat

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:02 WIB
Rekomendasi 60 Nama Bayi yang Lahir di Tahun Kabisat
Nama Bayi. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA beberapa rekomendasi nama bayi bagi mereka yang lahir di tahun kabisat. Tahun kabisat sendiri terjadi sekali dalam empat tahun sekali, kala terjadi maka tanggal dalam setahun akan bertambah 1 hari menjadi 366 hari.

Nah, berikut beberapa rekomendasi nama bayi yang bisa Anda gunakan jika anak Anda kebetulan lahir di tahun kabisat, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Ahava Cinta

2. Amora: Cinta

3. Amoris: Cinta

4. Angela: Pembawa pesan cinta

5. Aphrodite: Dewi cinta Yunani

6. Athena: Orang yang bijaksana

7. Belle: Indah

8. Clementine: Penyayang

9. Cordelia: Hati

10. Darla: Yang dicintai

11. Dove: Perdamaian dan cinta

12. Femi: Cintai aku

13. Freya: Wanita penuh cinta

14. Juliet: Perempuan yang romantis

15. Kama: Cinta atau keinginan

16. Libi: Hatiku.

17. Mila: Ramah

18. Milada: Cinta muda

19. Priya: Kekasih

20. Rose: Bunga mawar

21. Ruby: Warna cinta

22. Suki: Kekasih

23. Tuscany: Kota paling indah dan romantis di Italia

24. Valentina: Cinta yang kuat

25. Venus: Dewi Cinta Romawi

26. Vida: Kehidupan

27. Venezia: Kota paling romantis di dunia

28. Agapius: Cinta atau kasih sayang

29. Aiko: Anak tercinta

30. Amor: Cinta

31. Apollo: Dewa

32. Ceri: Cinta

33. Cupid: Dewa cinta dan keinginan

34. Darcy: Karakter yang melambangkan cinta.

35. Erasmus: Kekasih

36. Eros: Keinginan

37. Gerwyn: Kekasih

38. Haidar: Pemberani/singa

39. Hugh: Hati

40. Jack: Tuhan adalah pengasih

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement