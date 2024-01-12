Rekomendasi 60 Nama Bayi yang Lahir di Tahun Kabisat

ADA beberapa rekomendasi nama bayi bagi mereka yang lahir di tahun kabisat. Tahun kabisat sendiri terjadi sekali dalam empat tahun sekali, kala terjadi maka tanggal dalam setahun akan bertambah 1 hari menjadi 366 hari.

Nah, berikut beberapa rekomendasi nama bayi yang bisa Anda gunakan jika anak Anda kebetulan lahir di tahun kabisat, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Ahava Cinta

2. Amora: Cinta

3. Amoris: Cinta

4. Angela: Pembawa pesan cinta

5. Aphrodite: Dewi cinta Yunani

6. Athena: Orang yang bijaksana

7. Belle: Indah

8. Clementine: Penyayang

9. Cordelia: Hati

10. Darla: Yang dicintai

11. Dove: Perdamaian dan cinta

12. Femi: Cintai aku

13. Freya: Wanita penuh cinta

14. Juliet: Perempuan yang romantis

15. Kama: Cinta atau keinginan

16. Libi: Hatiku.

17. Mila: Ramah

18. Milada: Cinta muda

19. Priya: Kekasih

20. Rose: Bunga mawar

21. Ruby: Warna cinta

22. Suki: Kekasih

23. Tuscany: Kota paling indah dan romantis di Italia

24. Valentina: Cinta yang kuat

25. Venus: Dewi Cinta Romawi

26. Vida: Kehidupan

27. Venezia: Kota paling romantis di dunia

28. Agapius: Cinta atau kasih sayang

29. Aiko: Anak tercinta

30. Amor: Cinta

31. Apollo: Dewa

32. Ceri: Cinta

33. Cupid: Dewa cinta dan keinginan

34. Darcy: Karakter yang melambangkan cinta.

35. Erasmus: Kekasih

36. Eros: Keinginan

37. Gerwyn: Kekasih

38. Haidar: Pemberani/singa

39. Hugh: Hati

40. Jack: Tuhan adalah pengasih