Inikah Alasan Kenapa Bulan Januari Terasa Lambat dan Lama?

APAKAH Anda merasa bulan Januari ini berlangsung begitu lambat alias lama? Keluhan akan lamanya bulan Januari ini ternyata tengah viral di media sosial baru-baru ini, dibagikan oleh netizen di X dengan akun @widino.

Cuitan itu mendapat banyak respon dari netizen lainnya yang merasakan hal sama. Lantas kenapa bulan Januari begitu rasanya sangat lama? Pertama, menurut William Skylark, peneliti di Universitas Cambridge yang meneliti topik ini mengungkapkan bahwa sebenarnya waktu di bulan Januari sama saja dengan bulan yang terdiri dari 31 hari di dalamnya.

Semua ini tergantung dengan persepsi masing-masing orang. Bagi kebanyakan orang, bulan Januari terasa begitu lama karena ini merupakan bulan yang paling sibuk dalam setahun, terlebih bulan sebelumnya cenderung menyenangkan.

Sementara, Zhenguang Cai, mahasiswa PhD di UCL yang mempelajari persepsi waktu, mengatakan perasaan tersebut timbul kemungkinan bahwa memulai kembali pekerjaan setelah liburan Natal menyebabkan banyak orang merasakan penat. Ini juga yang akhirnya menyebabkan waktu terasa melambat.

Disebutkan lebih lanjut, fenomena ini dapat dijelaskan oleh hipotesis jam dopamin, yang menyatakan bahwa tingkat dopamin yang lebih tinggi, suatu neurotransmitter di otak yang terkait dengan motivasi dan penghargaan, membuat waktu terasa berjalan lebih cepat.