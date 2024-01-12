Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang Baru Saja Lepas Masa Lajang

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:02 WIB
5 Potret Kekayaan Pangeran Abdul Mateen yang Baru Saja Lepas Masa Lajang
Pangeran Abdul Mateen. (Foto: Instagram)
A
A
A

PANGERAN Abdul Mateen atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Mateen akhirnya melepas masa lajangnya dengan menikahi Anisha Rosnah. Keduanya pun telah melangsungkan akad nikah kemarin, dan masih melangsungkan prosesi pernikahan dalam beberapa hari ke depan.

Pangeran Abdul Mateen sendiri memiliki karier sebagai pasukan militer di Brunei Darussalam. Dia pun diperkirakan memiliki kekayaan bersih mencapai USD5 juta atau sekira Rp78,4 miliar.

Pria kelahiran 10 Agustus 1991 ini pun memiliki riwayat pendidikan yang bagus. Dia mengambil Kursus Komisioning Perwira Angkatan Darat di Akademi Militer Kerajaan Sandhurst bersama 200 siswa lainnya pada 9 Mei 2010.

Sebagai seoran pangeran, tentu saja dia kerap menjalani kehidupan layaknya keluarga kerajaan dengan segala kekayaan mereka. Nah, berikut beberap potret kekayaan pangeran Abdul Mateen.

LIburan ke Paris

Pangeran Abdul Mateen

Pangeran Mateen terlihat tengah menghabiskan waktu di Paris, terlihat di background fotonya tersebut terdapat Efifel Tower. Dalam foto yang bernuansa black and white tersebut, terlihat Pangeran Mateen mengenakan setelah jas, sambil menikmati segelas kopi.

Pamer Mobil Jeep

Pangeran Abdul Mateen

Kali ini, Pangeran Mateen terlihat berdiri di atas Jeep hitam miliknya. Dia terlihat menggunakan kaus tanpa lengan hitam dan celana pendek hitam, seperti habis berolahraga, dengan handuk putih di pundaknya.

Mobil Sport

Pangeran Abdul Mateen

Selain Mobil Jeep, Pangeran Mateen juga memiliki mobil sport Ferarri. Terlihat kali ini dia berfoto bersama Ferarri hitam miliknya. Pangeran Mateen terlihat mengenakan kemeja biru oversized, dengan celana cokelat dan sepatu slip-on cokelat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
