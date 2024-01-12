Ini Arti Omon-omon yang Sedang Viral Usai Debat Capres

INI Arti Omon-omon yang sedang Viral Usai Debat Capres, karena gelaran acara Debat Pilpres 2024 ternyata menyisakan banyak momen menarik, tak heran hingga menjadi sorotan publik.

Debat pertama pada 12 Desember 2023 hingga debat ketiga pada 7 Januari 2024, banyak bermunculan istilah-istilah yang dilontarkan oleh ketiga capres dan cawapres ini. Sudah banyak istilah yang viral di media sosial, di antaranya adalah Wakanda No More Indonesia Forever, SGIE, hingga omon-omon.





Istilah omon-omon ini sendiri diketahui dilontarkan pertama kali oleh Capres Prabowo, saat itu dirinya menanggapi Anies yang merasa bahwa tidak produktif karena mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk membeli alutsista militer bekas.

Akhirnya Prabowo memberikan tanggapan dan menilai bahwa Anies tidak paham soal ketahanan negara, dari situlah kata ‘omon-omon’ muncul.