HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Sengkuni? Sosok Pewayangan yang Viral di Tiktok dan Dibahas Dalam Politik

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:45 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Sengkuni? Sosok Pewayangan yang Viral di Tiktok dan Dibahas Dalam Politik
Ilustrasi bahasa politik sengkuni (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti kata sengkuni? Sosok pewayangan yang viral di tiktok dan dibahas dalam politik. Adapun, istilah Sengkuni mendadak kembali viral di media sosial dan diperbincangkan oleh netizen

Istilah ini muncul setelah potongan video salah satu capres, memperlihatkan mimik wajah dan pandangan mata yang kesal dengan pernyataan capres lain.Lantas apa arti Sengkuni?

Ternyata ini arti kata sengkuni? Sosok pewayangan yang viral di tiktok dan dibahas dalam politik yakni salah satu karkater wiracarita Mahabharata. Dirinya merupakan tokoh elite di kerajaan Hastinapura pada masa pemerintahan Kurawa.

Secara silsilah, Sengkuni adalah kakak kandung dari Dewi Gandhari, istri dari Prabu Drestarasta yang merupakan raja Hastinapura sebelumnyasebelumnya sekaligus orang tua dari Duryodana dan para Kurawa.

Dalam wiracarita Mahabharata, Sengkuni digambarkan sebagai sosok yang sangat jahat, gemar mengadu domba, dan tidak segan untuk menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuannya.

Halaman:
1 2
      
