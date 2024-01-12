Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Petugas Damkar Rela Nyebur ke Sumur demi Selamatkan iPhone 14 Warga Depok

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |08:09 WIB
Viral Petugas Damkar Rela Nyebur ke Sumur demi Selamatkan iPhone 14 Warga Depok
Viral Damkar Terjun ke Sumur. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERAN Petugas pemadam kebakaran atau yang biasa disebut dengan Damkar memang cukup krusial. Tugas utama mereka adalah memadamkan api yang berkobar, sehingga tidak merambat dan memakan korban.

Tapi, kebakaran memang tidak terjadi setiap hari dan memang sebaiknya seperti itu. Lantas, jika tidak sedang memadamkan kebakaran, apa saja tugas Damkar? Ternyata kita bisa meminta tolong Damkar untuk mebantu kita melakukan penyelamatan loh, bahkan penyelamatan gadget kita.

Seperti video viral yang menampilkan petugas damkar rela masuk ke sumur demi menyelamatkan iPhone 14 milik warga. Video tersebut menuai banyak pujian dari masyarakat online.

Viral Damkar

Seperti dilansir dari postingan @depokfirerescue113, peristiwa terceburnya iPhone 14 ke sumur ini terjadi di Kampung Kramat RT 3 RW 4, Kel. Cimpaeun, Kec. Tapos, Depok. Disebutkan bahwa iPhone seharga belasan juta itu tercebur ke sumur sedalam 12 meter.

Dalam video bisa dilihat setidaknya ada tiga petugas damkar yang berusaha mengambil iPhone 14 tersebut. Dua petugas berjaga di atas sumur, sementara satu lainnya masuk ke dalam sumur.

Tampak mereka bertugas dengan menggunakan peralatan yang sangat lengkap. Satu petugas yang digerek ke dalam sumur menggunakan katrol bahkan mengenakan pakaian selam.

Tak ketinggalan masker oksigen, kacamata selam, juga helm dikenakan. Petugas kemudian perlahan turun ke sumur berdiameter kurang dari 1 meter itu dan berhasil mengambil iPhone 14 warga.

