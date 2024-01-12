Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Cerita-Cerita Lucu Pengalaman First Date, Kamu Relate Gak?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |07:08 WIB
Viral Cerita-Cerita Lucu Pengalaman First Date, Kamu Relate Gak?
First Date. (Foto: Instagram)
A
A
A

FIRST date atau kencan pertama dengan seseorang memang hal yang menyenangkan. Biasanya orang merasa jantung berdegup kencang saat bertemu dengan seseorang yang disuka.

Saat melakukan kencan pertama kali, tentunya pasangan saling mengenal dan bertukar pikiran. Kencan pertama yang dirasakan pasti selalu manis apalagi bila ada kecocokan diantara keduanya.

Namun berbeda halnya dengan beberapa orang yang mengalami pengalaman tak mengenakan saat first date. Cerita pengalaman orang-orang yang mengalami first date tak mengenakan dibagikan oleh akun X @tossdulugaksie.

"Reply lucu warga TikTok bahas first date tapi zonk," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.

Kemudian akun tersebut membagikan tangkapan layar orang-orang yang curhat mengenai pengalaman first datenya yang tak mengenakan. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya.

First Date

1. Kalau first date biasanya kan saling bertukar cerita yah. Tapi kalau diam saja bingung nggak sih buat saling mengenalnya kayak gimana? Tapi kalau pengalaman yang dialami akun Ririss ini antara sedih, ngakak, dan kasihan sih.

First Date

2. Buat para cowok yang mau first date, mendingan perhatiin penampilan deh. Karena kebanyakan cewek sangat detail melihat penampilan cowok saat first date. Sayang banget kan gegara bulu hidung yang keluar-keluar hubungannya jadi gagal?

