Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Periskop 2024: Tren Gaya dan Warna Rambut 2024

Lidia Pratama , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:30 WIB
Periskop 2024: Tren Gaya dan Warna Rambut 2024
Tren Gaya dan Warna Rambut 2024, (Foto: Wella)
A
A
A

TREN di dunia kecantikan tidak hanya soal skincare, makeup, atau pun perawatan kecantikan, melainkan juga gaya rambut yang terus berkembang. Dari gaya rambut yang ikonik hingga berbagai variasi warna yang digunakan, menjadikan gaya dan warna rambut sebagai bagian dari ekspresi diri seseorang.

Salah satu tren gaya rambut yang mendominasi pada tahun 2024 adalah tren warna-warna seperti coklat hingga warna pastel. Tidak hanya karena tampilannya yang menarik, tetapi juga karena memberikan kesan trendi.

Nah seperti apa lebih spesifik lagi perihal tren gaya dan waran rambut di tahun ini? Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (12/1/2024) berikut lima tren gaya dan warna rambut pada tahun 2024.

1. Balayage pastel: Gaya balayage tetap menjadi pilihan populer pada tahun ini, namun lebih mendominasi dengan warna pastel seperti lavender, mint, dan rose gold. Model rambut ini memberikan sentuhan yang segar dan lembut pada tampilan rambut.

(Foto: Hadviser) 

2. Balayage pirang: Tak hanya warna pastel, gaya Balayage dengan warna pirang bisa menjadi pilihan bagi yang ingin tampil elegan. Teknik ini memberikan tampilan berbeda pada rambut dengan warna pirang dengan efek sinar matahari yang memesona.

(Foto: Wella) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/611/3147015/mitos_atau_fakta_cat_rambut_bisa_berakibat_fatal_jika_tak_lakukan_tes_alergi-arCc_large.jpg
Mitos atau Fakta, Pewarna Rambut Bisa Berakibat Fatal jika Tak Lakukan Tes Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/611/3070563/trend_alert_blonde_hair_hits_di_kalangan_seleb_hollywood_ada_kendall_jenner_hingga_jennie_blackpink-i0hX_large.jpg
Trend Alert! Blonde Hair Hits di Kalangan Seleb Hollywood, Ada Kendall Jenner hingga Jennie BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/194/3064605/girl_group_asal_korea_selatan_aespa-WVuI_large.jpg
Gunakan Formula Efek Zombie Bubble, Hello Bubble Diklaim Lebih Kuat Dua Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/611/3029876/cara_ekstrem_suku_mundari_mewarnai_rambut-Ff75_large.jpg
Cara Ekstrem Suku Mundari di Sudan Mewarnai Rambut, Pakai Air Seni Sapi dan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/611/2995757/potret-warna-rambut-baru-wonbin-riize-bikin-netizen-tergila-gila-YTMrYoDQnK.jpg
Potret Warna Rambut Baru Wonbin RIIZE, Bikin Netizen Tergila-gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/611/2940855/potret-warna-rambut-terbaru-lee-dong-wook-mirip-jack-frost-8BbTsxSGHa.jpg
Potret Warna Rambut Terbaru Lee Dong Wook, Mirip Jack Frost?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement