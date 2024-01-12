Periskop 2024: Tren Gaya dan Warna Rambut 2024

TREN di dunia kecantikan tidak hanya soal skincare, makeup, atau pun perawatan kecantikan, melainkan juga gaya rambut yang terus berkembang. Dari gaya rambut yang ikonik hingga berbagai variasi warna yang digunakan, menjadikan gaya dan warna rambut sebagai bagian dari ekspresi diri seseorang.

Salah satu tren gaya rambut yang mendominasi pada tahun 2024 adalah tren warna-warna seperti coklat hingga warna pastel. Tidak hanya karena tampilannya yang menarik, tetapi juga karena memberikan kesan trendi.

Nah seperti apa lebih spesifik lagi perihal tren gaya dan waran rambut di tahun ini? Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (12/1/2024) berikut lima tren gaya dan warna rambut pada tahun 2024.

1. Balayage pastel: Gaya balayage tetap menjadi pilihan populer pada tahun ini, namun lebih mendominasi dengan warna pastel seperti lavender, mint, dan rose gold. Model rambut ini memberikan sentuhan yang segar dan lembut pada tampilan rambut.

(Foto: Hadviser)

2. Balayage pirang: Tak hanya warna pastel, gaya Balayage dengan warna pirang bisa menjadi pilihan bagi yang ingin tampil elegan. Teknik ini memberikan tampilan berbeda pada rambut dengan warna pirang dengan efek sinar matahari yang memesona.

(Foto: Wella)