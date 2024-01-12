5 Cara Ampuh Hilangkan Jerawat di Dahi dengan Benar

JERAWAT memang tidak hanya mengganggu penampilan dan membuat kita tak percaya diri, tapi juga menyebabkan sakit di wajah. Salah satu area wajah yang sering berjerawat adalah dahi.

Jerawat di dahi terbentuk terutama karena pori-pori tersumbat dan folikel rambut yang terinfeksi. Kelenjar sebaceous yang terlalu aktif menghasilkan sebum berlebih, bersama dengan sel kulit mati dan produk rambut tertentu, dapat menyumbat pori-pori.

Selain menggangu penampilan, jerawat juga sering menimbulkan rasa sakit pada areanya yang terkena. Untuk itu, Anda perlu melakukan beberapa hal agar jerawat di dahi bisa teratasi.

Untungnya, banyak pilihan yang dapat mengurangi jerawat di dahi secara efektif. Penasaran, bagaimana cara menghilang jerawat di dahi dengan benar? Yuk simak informasinya dilansir Radium Aesthetic.

Gunakan Pembersih yang Lembut

Pertama ialah menggunakan pembersih yang lembut. Penting untuk menjaga rutinitas pembersihan secara teratur. Pilihlah pembersih yang lembut, idealnya dengan asam salisilat, yang membantu menghilangkan sel-sel mati dan mengontrol produksi sebum. Ingat, kulit yang terlalu berminyak bisa memicu timbulnya jerawat.

Menggunakan Benzoil Peroksida

Kemudian cobalah untuk menggunakan benzoil peroksida untuk mengatasi jerawat dahi. Kerjanya dengan mengurangi peradangan dan membunuh bakteri yang berhubungan dengan jerawat. Namun hati-hati terhadap potensi iritasi kulit dan hindari penggunaan berlebihan.

Oleskan Minyak Tea Tree

Minyak pohon teh atau tea tree oil terbukti memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengatasi jerawat. Oleskan minyak pohon teh yang diencerkan dengan air ke area yang terkena untuk membantu mengurangi kemerahan dan bengkak.