Simak, 4 Panduan Menentukan Destinasi Liburan Ideal saat Musim Hujan

SAAT ini traveling sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi. Pasalnya, kegiatan ini bisa menjadi penawar stres di tengah padatnya aktivitas pekerjaan yang kerap membuat mumet.

Namun, saat ini cuaca mulai memasuki musim hujan, sehingga traveler harus lebih cermat dalam memilih destinasi liburan ketimbang saat musim kemarau.

Lantas, apa saja pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menentukan destinasi liburan di saat musim hujan? Berikut Okezone rangkumkan lima di antara tipsnya yang bisa Anda coba.

1. Jauhi objek wisata alam

Setiap datang musim hujan, bencana hidrometeorologi kerap menghantui. Sehingga, pelancong diimbau untuk menghindari objek wisata alam semisal pantai, gunung, air terjun maupun tempat wisata lainnya yang rawan terhadap bencana.

Objek wisata indoor akan lebih aman seperti museum, mall atau berwisata kuliner, maupun menonton atraksi seni budaya.

2. Cari waktu ideal

Musim hujan jelas bukan alasan atau hambatan untuk Anda tidak pergi liburan. Menentukan waktu ideal seperti dua hari libur beruntun saat weekend atau sengaja mengambil cuti akan sangat maksimal dalam merealisasikan traveling Anda.

Tentunya Anda diimbau senantiasa menjaga vitalitas tubuh agar tetap fit selama berlibut. Selain memerlukan perencanaan yang baik, berlibur selama musim hujan tentunya juga butuh persiapan lengkap.

3. Berburu kuliner lokal

Jangan lupa untuk mengeksplor segudang pilihan kuliner khas pada destinasi liburan Anda. Sebut saja Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo hingga Bali memiliki berbagai menu tradisional yang siap memanjakan lidah. Di sana, ada berbagai menu tradisional yang siap memanjakan lidah.