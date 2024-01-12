Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak dengan ASI Eksklusif Lebih Kuat Lawan Virus Penyebab Pneumonia, Ini Penjelasannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |22:00 WIB
Anak dengan ASI Eksklusif Lebih Kuat Lawan Virus Penyebab Pneumonia, Ini Penjelasannya
Anak dengan ASI eksklusif lebih kuat lawan virus pneumonia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMUNCULAN kasus mycoplasma pneumonia dari China sempat menghebohkan publik. Pasalnya penyakit ini cenderung menyerang anak-anak. Bahkan di Indonesia kasus mycoplasma pneumonia sudah terdeteksi.

Ramainya kasus mycoplasma pneumonia ini sontak membuat para orangtua khawatir akan keselamatan sang buah hati. Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, Dr. dr. Nastiti Kaswandani, Sp.A(K) mengungkapkan bahwa anak yang mendapatkan asi eksklusif ketika bayi cenderung memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik.

Kekebalan tubuh ini berfungsi untuk melawan virus penyebab pneumonia. Alhasil anak menjadi tidak mudah sakit dan tertular penyakit.

Pneumonia

“Ketika tidak memberikan asi eksklusif maka meningkatkan risiko pneumonia dibandingkan dengan anak yang mendapatkan asi eksklusif. Jadi menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan akan menurunkan sampai 20 persen untuk kemungkinan pneumonia,” kata dr. Nastiti Kaswandani dalam Seminar Media mengenai Pneumonia pada Anak, Kamis 11 Januari 2024.

Dokter Nastiti Kaswandani juga menjelaskan bahwa semakin muda usia anak, maka semakin tinggi kemungkinan anak terkena pneumonia apabila tertular. Hal ini disebabkan anak yang masih bayi atau balita belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, sehingga rentan tertular virus atau berbagai penyakit lainnya

Tak hanya pneumonia, ASI juga dapat melindungi anak dari berbagai infeksi penyakit lainnya. Bahkan sudah banyak sekali para ahli yang meneliti kandungan asi yang ternyata di dalam asi memiliki berbagai zat yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh secara alami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement