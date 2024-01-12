4 Dokter di Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak

DOKTER di Indonesia dengan follower Instagram terbanyak menarik untuk diulas. Di era digital saat ini, platform media sosial sudah sangat umum digunakan oleh semua orang.

Hal ini tidak terkecuali bagi para dokter di Indonesia yang menggunakan Instagram sebagai sarana untuk memberikan edukasi kesehatan kepada publik.

Lantas, siapa saja dokter yang eksis menggunakan Instagram hingga memiliki jutaan pengikut?

Merangkum dari berbagai sumber, Jumat (12/1/2024), berikut empat dokter di Indonesia dengan follower Instagram terbanyak pada tahun ini.

1. dr. Oky Pratama

Bernama lengkap Oky Pratama, merupakan seorang dokter spesialis kecantikan dan anti-aging. Selain itu, dr. Oky juga menekuni bidang bisnis dan menjadi pemilik Bening's Skincare yang sukses membuka cabang di berbagai wilayah Indonesia.

Pemulik akun Instagram @dr.okypratamaa, mencuri perhatian karena memiliki jumlah follower terbanyak di Instagram yang mencapai 4,5 juta pengikut. Melalui media sosial, dirinya aktif membagikan aktivitas kegiatan sehari-harinya dan menyajikan konten informatif seputar kesehatan dan perawatan kulit.

2. dr. Shindy Putri

Dokter Shindy Putri adalah seorang dokter spesialis anak. Selain berdedikasi dalam bidang kesehatan, saudari Ria Ricis ini juga terlibat di bidang bisnis perawatan kulit sekaligus pemilik Reglow Skincare.

Melalui akun Instagramnya, @dr.shindyputri_, Dokter Shindy secara aktif membagikan konten yang bermanfaat mengenai tips perawatan kesehatan kulit. Saat ini, dirinya telah berhasil menarik perhatian 3,6 juta pengikutnya di platform tersebut.

3. dr. Tirta

Bernama lengkap Tirta Mandira Hudhi, atau lebih dikenal dengan nama dr. Tirta. Namanya mulai dikenal publik secara luas, saat ia pernah terlibat dalam kegiatan relawan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Melalui akun Instagram pribadi @dr.tirta, kini memiliki 2,5 juta pengikut. Selain itu, dia juga dikenal sebagai influencer yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perilaku hidup sehat.