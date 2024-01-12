Tak Hanya Lansia, Penyebab Kanker Pankreas Bisa Menyerang Anak Muda

KANKER pankreas menjadi salah satu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan tak normal di organ pankreas dalam bentuk seperti tumor. Gejala penyakitnya pun bisa tak terlihat.

Alhasil sebagian pasien kanker pankreas baru terdiagnosis ketika berada di stadium akhir. Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban menjelaskan bahwa pada beberapa negara, kasus kanker pankreas umumnya menyerang kelompok usia lanjut.

“Kanker pankreas biasanya menyerang usia lanjut, seperti di Amerika Serikat 89,4 persen kasus baru dan 92,6 persen kematian terjadi pada pasien berusia di atas 55 tahun,” kata Profesor Zubairi, dikutip dari akun X miliknya @ProfesorZubairi, Jumat (12/1/2024).

Meskipun begitu, tak menutup kemungkinan penyakit ini dapat menyerang anak-anak muda. Apalagi dengan gaya hidup anak muda saat ini yang serba instan, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai penyakit, salah satunya kanker pankreas.

Profesor Zubairi mengungkap beberapa faktor terbesar yang menyebabkan kanker pankreas yaitu dari kebiasaan merokok dan riwayat penyakit keluarga. Selain itu, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol dan obesitas juga bisa menjadi faktor pemicu kanker pankreas.

“Kemudian kebiasaan mengkonsumsi alkohol, obesitas, dan infeksi. Satu lagi, adanya kelainan pada anatomi pankreas. Tapi kalau yang terakhir ini jarang terjadi,” tuturnya.