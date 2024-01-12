Kapan Waktu Terbaik Mengganti Sikat Gigi? Yuk Kenali Tanda-tandanya

TIDAK hanya badan, kebersihan dan kesehatan gigi juga harus diperhatikan oleh semua orang. Salah satu hal yang paling mudah untuk merawat gigi yakni dengan menyikat gigi secara teratur.

Akan tetapi sikat gigi yang tidak rutin diganti juga tidak baik lho untuk kesehatan gigi dan gusi. Hal ini dapat menurunkan efektivitas sikat gigi dalam membersihkan sisa-sisa makanan dan plak yang menempel.

Oleh karenanya Anda harus rutin mengganti sikat gigi. Biasanya, sikat gigi manual perlu diganti setiap tiga hingga empat bulan sekali. Sedangkan sikat gigi elektrik rata-rata perlu diganti setiap satu hingga tiga bulan.

Meski begitu, jika sikat gigi Anda memiliki mengalami beberapa tanda di bawah ini, maka artinya Anda harus segera menggantinya dengan yang baru. Penasaran? Yuk simak selengkapnya seperti yang dilansir Dentistry of West Bend, Jumat (12/1/2024).

1. Memiliki Bau





Jika Anda membiarkan sikat gigi hingga tercium bau, ini tandanya sikat gigi yang Anda gunakan telah memiliki banyak bakteri. Apabila terus menerus dipakai, maka bakteri tersebut akan terus masuk dan menempel ke gigi dan gusi Anda. Sehingga sikat gigi tidak maksimal membersihkan kuman.

2. Bulu sikat sudah tidak rapi

Semakin sering dipakai, maka bulu dari sikat gigi pun akan mudah rapuh atau bahkan bentuknya sudah berubah. Jika bulu sikat gigi Anda sudah tidak tegap dan kokoh, ini tandanya Anda sudah harus menggantinya dengan yang baru.

Sebab menyikat gigi dengan bulu sikat yang sudah tidak rapi membuat proses pembersihan menjadi tidak efektif.

3. Anda tidak merasa bersih setelah sikat gigi

Ketika Anda baru saja selesai menyikat gigi, tapi masih merasa seperti kurang bersih. Bahkan ketika Anda mengusap gigi dengan lidah, terasa masih ada plak atau kotoran yang menempel. Ini tandanya sikat gigi Anda sudah usang dan tidak bagus untuk digunakan kembali, saatnya ganti dengan yang baru.