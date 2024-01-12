Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mpok Atiek Pilih Pengobatan Alternatif, Optimis Sembuh dari Tumor Jinak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:00 WIB
Mpok Atiek Pilih Pengobatan Alternatif, Optimis Sembuh dari Tumor Jinak
Mpok Atiek idap tumor jinak di usus. (Foto: Instagram @mpok.atiek)
KOMEDIAN senior Mpok Atiek tengah menjalani pengobatan alternatif di daerah Ciawi, pasca mengidap tumor jinak di usus seukuran bakso.

Pengobatan itu sudah berjalan sejak Juni 2023 hingga sekarang. Selama tujuh bulan menjalani pengobatan, Mpok Atiek sudah tidak merasakan sakit lagi di bagian perut.

"Pengobatan sudah lama. Hasilnya sekarang perutnya gak sakit BAB-nya lancar," kata Mpok Atiek di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2024.

Mpok Atiek

Pemilik nama lengkap Atiek Riwayati itu menjelaskan bahwa alasannya memilih pengobatan alternatif, dikarenakan masih trauma dengan kematian sang ibunda. Sang ibu meninggal dunia saat menjalani operasi kanker.

