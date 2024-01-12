Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hadapi Perubahan Iklim, WHO Bangun Kerangka Kerja Perkuat Sistem Kesehatan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |11:00 WIB
Hadapi Perubahan Iklim, WHO Bangun Kerangka Kerja Perkuat Sistem Kesehatan
WHO perkuat sistem kesehatan untuk hadapi perubahan iklim. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) membangun sistem kesehatan yang tahan terhadap perubahan iklim sekaligus rendah karbon. Hal itu dibuat tentu bukan tanpa alasan, sebab para menteri kesehatan di lebih dari 75 negara meminta kepada WHO untuk membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Menurut WHO, risiko kesehatan akibat perubahan iklim yang terjadi sangat banyak dan beragam. Oleh sebab itu, frekuensi kejadian cuaca ekstrim seperti panas, banjir, badai, kekeringan, dan polusi udara menyebabkan beberapa penyakit.

Kondisi tersebut akan menekan kesehatan di kalangan masyarakat, layanan kesehatan, dan mengganggu penghidupan, terutama di wilayah pesisir dataran rendah, daerah rawan kekeringan dan banjir, serta negara kepulauan kecil.

“Di seluruh dunia, sistem kesehatan rentan terhadap dampak perubahan iklim, tapi mereka juga berkontribusi terhadap perubahan iklim,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal WHO, dikutip dalam rilis WHO yang terdapat di keterangan resmi Kemenkes, Jumat (12/1/2024).

Iklim

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058350/who-sebut-konsumsi-alkohol-pada-perempuan-lebih-berbahaya-dibandingkan-pria-ini-penjelasannya-HzgZ76BTYj.jpg
WHO Sebut Konsumsi Alkohol pada Perempuan Lebih Berbahaya Dibandingkan Pria, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/18/3049309/nakes_periksa_warga_yang_diduga_terpapar_cacar_monyet-BpnV_large.jpg
WHO Umumkan Mpox Darurat Kesehatan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/481/3016185/atasi-kesenjangan-akses-ini-4-upaya-indonesia-bentuk-pandemic-treaty-xal21KBczW.jpg
Atasi Kesenjangan Akses, Ini 4 Upaya Indonesia Bentuk Pandemic Treaty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/481/2989200/who-dukung-kenaikan-pajak-alkohol-dan-minuman-berpemanis-buatan-ini-alasannya-DBu89uEXbj.jpg
WHO Dukung Kenaikan Pajak Alkohol dan Minuman Berpemanis Buatan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/483/2947158/eks-petinggi-who-minta-pemerintah-indonesia-tegas-soal-vape-6uTO2aPlg6.jpg
Eks Petinggi WHO Minta Pemerintah Indonesia Tegas soal Vape
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/481/2923525/who-tetapkan-kesepian-jadi-masalah-kesehatan-global-ini-penjelasannya-5xItQ31ns6.jpg
WHO Tetapkan Kesepian Jadi Masalah Kesehatan Global, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement