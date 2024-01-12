Lempar Ember Berisi Kotoran Anjing ke Penumpang Kereta, YouTuber Diciduk Polisi

KEBEBASAN berekspresi di dunia digital kembali memunculkan kontroversi setelah seorang YouTuber ditangkap karena melempar ember berisi kotoran anjing ke arah penumpang kereta api di Belgia.

Insiden ini menjadi sorotan publik dan mengejutkan banyak orang, serta memicu kecaman luas terhadap perilaku yang dianggap tidak etis dan merugikan publik.

Dalam video yang diunggah di platformnya, YouTuber tersebut terlihat sengaja menciptakan situasi yang meresahkan dengan melemparkan ember berisi kotoran ke dalam kereta api yang sedang berjalan.

Tindakan ini tidak hanya mengejutkan penumpang, tetapi juga menciptakan reaksi negatif dari masyarakat yang menuntut tindakan hukum terhadap YouTuber tersebut.

BACA JUGA: Viral Model Seksi Terekam Kamera Asyik Joget di Tengah Salju Hanya Pakai Lingerie

Mengutip Indy 100, YouTuber kontroversial yang dikenal dengan nama YaNike telah ditangkap oleh polisi Belgia setelah melakukan aksi kontroversial dengan melemparkan ember berisi 'berbagai macam zat' kepada penumpang kereta.

Dalam sebuah klip, YaNike terlihat mengumpulkan berbagai bahan, termasuk minyak, daun, minuman bersoda, bahkan kotoran anjing, lalu mencampurnya ke dalam ember.