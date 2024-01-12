Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kagetnya Turis Indonesia Liburan ke India, Ada Jasa Bersih Telinga di Pinggir Jalan!

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |17:02 WIB
Kagetnya Turis Indonesia Liburan ke India, Ada Jasa Bersih Telinga di Pinggir Jalan!
Turis Indonesia alami culture shock saat berlibur ke India (Foto: Instagram/@wishtravelers)
A
A
A

INDIA selain sebagai negara yang kaya dengan budaya dan industri film Bollywood-nya, juga dikenal dengan kebiasaan masyarakatnya yang unik.

Banyak kebiasaan unik yang hanya bisa ditemui di India dan terkadang hal tersebut bisa membuat pelancong internasional mengalami culture shock atau gegar budaya.

Seperti halnya yang dialami oleh turis asal Indonesia yang satu ini saat berkesempatan mengunjungi India.

Dalam unggahan di akun Instagramnya @wishtravelers, ia sempat kaget melihat berbagai macam kebiasaan unik masyarakat India yang ditemukan saat sedang berlibur ke negara itu.

Pemilik akun tersebut sempat heran ketika melihat ada jasa membersihkan telinga di sekitar taman di India dan jasa tersebut dilakukan di ruang publik atau sekitar taman, bukan di dalam ruangan.

Culture shock aku selama di India. Pengalaman unik yang wajib banget kamu cobain at least sekali seumur hidup,” tulis akun tersebut dalam keterangan video, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (12/1/2024).

Jasa Bersih Telinga di India

(Foto: Instagramnya/@wishtravelers)

Ia pun semakin kaget saat ingin mencoba berbagai macam street food di India. Para pedagang street food tersebut tampak tak takut dengan panasnya minyak dan api kompor.

Sebab, para pedagang itu bisa membalikkan makanan panas di minyak mendidih dengan tangan telanjang tanpa merasa kepanasan.

Selain camilan, turis Indonesia tersebut juga sempat mencoba makan berat di salah satu restoran di India.

Ternyata menu prasmanan yang disediakannya untuk satu kali makan dipenuhi dengan makanan tinggi karbohidrat seperti roti, nasi, dan kentang yang dimakan secara bersamaan!

Setiap makanan di India pun selalu menggunakan Garam Masala atau pencampuran bubuk rempah yang digunakan untuk berbagai masakan India sebagai bumbu aromatik. Garam memiliki arti panas, sedangkan masala artinya racikan rempah.

Jika di Indonesia lebih banyak kucing yang berkeliaran di tiap-tiap jalan, hal ini berbeda dengan di India.

Halaman:
1 2
      
