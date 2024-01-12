Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Awas, Jika Dengar Kode Ini di Pesawat Berarti Anda Masuk Daftar Hitam Pramugari

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:03 WIB
Awas, Jika Dengar Kode Ini di Pesawat Berarti Anda Masuk Daftar Hitam Pramugari
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

SEORANG pramugari membeberkan kode rahasia yang digunakan untuk menandakan penumpang masuk dalam daftar nakal awak pesawat.

“Jika Anda diberi label Philip, maka Anda telah melakukan kesalahan dan mungkin akan mendapat pelayanan buruk selama sisa penerbangan,” kata anggota kru yang enggan disebut namanya itu seperti dikutip dari laman New York Post.

“Nama itu berasal dari istilah PILP – Passenger I’d Like to Punch (Penumpang yang Ingin Saya Pukul). Namun seiring berjalannya waktu, istilah tersebut berubah menjadi sedikit lebih halus,” jelas pramugari tersebut.

Infografis Perilaku Buruk Penumpang Pesawat

Jadi, jika Anda sedang terbang dan mendengar Philip sebaiknya tunjukkan perilaku terbaik Anda.

Hal yang paling menjengkelkan bagi pramugari adalah membunyikan bel panggilan berulang kali dan menuntut perhatian segera untuk permintaan kecil, seperti minuman.

Meski setiap penumpang mempunyai hak untuk membunyikan bel, penumpang hanya boleh membunyikannya dengan cepat dalam keadaan darurat.

Halaman:
1 2
      
