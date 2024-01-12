Daftar Negara Pemegang Paspor Terkuat Dunia 2024, Indonesia Jauh di Bawah Malaysia

SEBERAPA kuatnya paspor dapat memengaruhi rencana perjalanan dan kemampuan untuk mengelilingi dunia.

Jika dokumen di negara Anda lemah, kemungkinan besar harus melalui proses visa yang mahal dan memakan waktu. Bahkan, bisa sampai ditolak masuk ke beberapa negara.

Misalnya, Inggris memiliki keistimewaan dalam hal bepergian berkat paspor yang kuat sekalipun meninggalkan Uni Eropa.

Sebagian bisa bebas bepergian ke negara-negara di seluruh Eropa, Asia, hingga Amerika Utara dan Selatan. Tanpa memerlukan visa atau dengan visa saat kedatangan.

Setiap tahun paspor diukur oleh Henley Passport Index yang menilai dokumen perjalanan suatu negara berdasarkan berapa banyak tujuan yang dapat diakses, baik bebas visa atau dengan visa saat kedatangan. Semakin kuat paspor, semakin gampang untuk berlibur dengan murah dan mudah.

Selama beberapa tahun terakhir, Jepang unggul dari negara lain dengan paspor paling kuat di dunia. Namun, segera disusul oleh Singapura dan sekarang Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol.

Paspor dari salah satu negara tersebut akan memberi akses perjalanan ke 194 tujuan dari 227 negara di seluruh dunia, bebas visa.

Paspor terkuat kedua adalah Finlandia, Korea Selatan, dan Swedia. Sementara, peringkat ketiga adalah Irlandia, Belanda, Denmark, dan Austria.

Inggris masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan paspor terkuat keempat di dunia yang mampu mengunjungi 191 negara baik bebas visa atau dengan visa saat kedatangan. Peringkat keempat adalah Belgia, Luksemburg, Norwegia dan Portugal.

Negara-negara populer seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, Islandia, dan Australia tidak masuk urutan 10 besar. Begitu pula beberapa negara yang kurang diharapkan seperti Polandia, Slovakia, Latvia, dan Lituania.

Sayangnya, bagi mereka yang tinggal di sana beberapa paspor juga berada di peringkat terbawah. Paspor terlemah di dunia dipegang Afghanistan yang hanya memiliki akses ke 28 negara tanpa visa atau dengan visa kedatangan.

Menurut data Henley Passport Index, Indonesia menduduki peringkat 66 yang memiliki kebebasan mengakses 78 negara tanpa visa. Namun, membutuhkan visa untuk melancong ke 150 negara.