Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Makan Enak di Jogja Selain Gudeg, Pokoknya Wajib Mampir!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:03 WIB
10 Tempat Makan Enak di Jogja Selain Gudeg, Pokoknya Wajib Mampir!
Tuna bakar lada hitam, salah satu menu andalan Sabin by Seken Living (Foto: Instagram/@sabin_bysekenliving)
A
A
A

YOGYAKARTA sebagai salah satu sentra kuliner Indonesia, tidak melulu soal gudeg. Selain kelezatan gudeg yang menjadi ciri khas kota ini, tersebar pula beragam tempat makan yang mengundang selera, menawarkan menu yang tak kalah lezatnya.

Untuk para penikmat kuliner yang ingin menjelajahi aneka cita rasa di Jogja, berikut berbagai spot kuliner lezat selain gudeg yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Kota Pelajar.

1. Pengilon.id

Pengilon.id yang terletak di Jalan Shinta No. 8, Ngaglik, Sleman menawarkan suasana kafe yang segar dengan tanaman hias di setiap sudut, menciptakan pandangan yang menarik. Buka dari jam 10.00 hingga 20.00 WIB.

2. Golden Geisha Ramen

Golden Geisha Ramen, terletak di Jalan Magelang, Kutu Tegal, Sleman, adalah restoran ramen terkemuka yang menawarkan menu ramen yang semuanya halal.

Golden Ramen

(Foto: Golden Geisha Ramen)

Harga varian menu di Golden di sini bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp95.000 untuk satu porsi ramen dengan beragam pilihan kuah, topping, dan menu pendamping yang patut dicoba. Buka dari jam 11.00 hingga 21.00 WIB.

3. Lupis Mbah Satinem

Lupis Mbah Satinem terletak di Jalan Bumijo No. 52-40, Kecamatan Jetis. Lupis khas ini mengandung campuran gatot dan cenil yang memberikan rasa kenyal. Selain itu, lupis tersebut dilumuri dengan gula merah berwarna coklat. Buka dari jam 05.30 hingga 09.00 WIB.

4. SABIN by Seken Living

SABIN by Seken Living, terletak di Jalan Ngaglik, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, memiliki konsep coffee shop, craft shop, dan mini farming di area bawahnya.

Sabin by Seken Living

(Foto: Instagram/@sabin_bysekenliving)

SABIN menyajikan beragam menu, mencakup masakan tradisional Indonesia hingga hidangan western. Buka dari jam 11.00 hingga 21.00 WIB.

5. Sate Jando

Sate Jando, terletak di Jalan Seturan Raya No. 60, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, menghadirkan sate unik yang terbuat dari lemak sekitar susu sapi, memberikan tekstur lembut dan kenyal. Menu andalannya meliputi sate jando, sate ayam, dan sate daging. Buka dari jam 08.00 hingga 18.00 WIB.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/301/3032391/ilustrasi-0uZY_large.JPG
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement