10 Tempat Makan Enak di Jogja Selain Gudeg, Pokoknya Wajib Mampir!

YOGYAKARTA sebagai salah satu sentra kuliner Indonesia, tidak melulu soal gudeg. Selain kelezatan gudeg yang menjadi ciri khas kota ini, tersebar pula beragam tempat makan yang mengundang selera, menawarkan menu yang tak kalah lezatnya.

Untuk para penikmat kuliner yang ingin menjelajahi aneka cita rasa di Jogja, berikut berbagai spot kuliner lezat selain gudeg yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Kota Pelajar.

1. Pengilon.id

Pengilon.id yang terletak di Jalan Shinta No. 8, Ngaglik, Sleman menawarkan suasana kafe yang segar dengan tanaman hias di setiap sudut, menciptakan pandangan yang menarik. Buka dari jam 10.00 hingga 20.00 WIB.

2. Golden Geisha Ramen

Golden Geisha Ramen, terletak di Jalan Magelang, Kutu Tegal, Sleman, adalah restoran ramen terkemuka yang menawarkan menu ramen yang semuanya halal.

(Foto: Golden Geisha Ramen)

Harga varian menu di Golden di sini bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp95.000 untuk satu porsi ramen dengan beragam pilihan kuah, topping, dan menu pendamping yang patut dicoba. Buka dari jam 11.00 hingga 21.00 WIB.

3. Lupis Mbah Satinem

Lupis Mbah Satinem terletak di Jalan Bumijo No. 52-40, Kecamatan Jetis. Lupis khas ini mengandung campuran gatot dan cenil yang memberikan rasa kenyal. Selain itu, lupis tersebut dilumuri dengan gula merah berwarna coklat. Buka dari jam 05.30 hingga 09.00 WIB.

4. SABIN by Seken Living

SABIN by Seken Living, terletak di Jalan Ngaglik, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, memiliki konsep coffee shop, craft shop, dan mini farming di area bawahnya.

(Foto: Instagram/@sabin_bysekenliving)

SABIN menyajikan beragam menu, mencakup masakan tradisional Indonesia hingga hidangan western. Buka dari jam 11.00 hingga 21.00 WIB.

5. Sate Jando

Sate Jando, terletak di Jalan Seturan Raya No. 60, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, menghadirkan sate unik yang terbuat dari lemak sekitar susu sapi, memberikan tekstur lembut dan kenyal. Menu andalannya meliputi sate jando, sate ayam, dan sate daging. Buka dari jam 08.00 hingga 18.00 WIB.