Nagita Slavina Pakai Jaket Teddy Bear Seharga Rp37 Juta, Netizen: Apa Rasanya Dipeluk Motor?

TAMPILAN Nagita Slavina selalu mencuri perhatian publik, termasuk saat liburan. Seperti baru-baru ini Nagita Slavina memboyong keluarganya pergi berlibur di Inggris.

Ibu dua anak ini tampil stylish dalam berbagai momen. Tak hanya itu, busana yang dipakai mencuri perhatian karena menggunakan brand mewah dengan harga fantastis.

Seperti halnya dengan jaket berbulu yang Nagita pakai saat pergi ke Supermarket. Nagita nampak cantik dalam balutan busana itu, dia memilih menggerai rambutnya dan memakai makeup natural.

jaket tebal berwarna abu-abu yang ia pakai dipadukan dengan syal warna pink sesuai dengan kesukaannya. Meski terlihat oversized, namun gaya istri dari Raffi Ahmad ini tetap kece.

Dilansir dari Instagram @fanpage.nagitaslavina, jaket tebal itu bernama Teddy Bear Icon Coat dari brand Maxmara. Siapa sangka jaket yang ia pakai itu memiliki harga fantastis, yakni Rp37,6 juta.