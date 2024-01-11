Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Jackie Johnson, Podcaster Kecantikan Nomor 1 di iTunes

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Jackie Johnson, Podcaster Kecantikan Nomor 1 di iTunes
Jackie Johnson. (Foto: Instagram)
A
A
A

JACKIE Johnson merupakan salah satu gadis cuaca yang cukup tenar. Dia menjadi reporter cuaca untuk KCAL 9 News hingga 2010, sebelum akhirnya berpindah ke KCBS-TV hinnga 2018.

Kini perempuan cantik tersebut menjalani profesi sebagai entertainer seperti komedian, aktris, penulis, dan pembawa acara podcast kecantikan Natch Beaut. Bahkan, podcastnya tersebut menjadi podcast kecantikan nomor satu di iTunes.

Berbicara seputar kecantikan tentunya membuat Johnson juga tampil memesona. Nah, berikut beberapa fotonya seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Pose Duduk di Dapur

Jackie Johnson

Jackie terlihat sedang duduk di kitchen setnya yang berwarna serba putih sambil memegang sebuah mug berwarna kuning. Ia mengenakan sweater dengan motif garis-garis hitam, ditambah celana putih panjang.

Pose di Semak-semak

Jackie Johnson

Di foto ini, terlihat Jackie sedang duduk di rerumputan liar dan beberapa bunga dandelion terlihat di antara bunga-bunga liar. Ia berpose sambil memegang setangkai bunga berwarna putih dan memakai tanktop yang memiliki renda di bagian dadanya.

Penampilan saat siaran

Jackie Johnson

Postingan Berikutnya yaitu Jackie merupakan penyiar ramalan cuaca di chanel CBS 2 News. Ia mengenakan sebuah gaun berwarna biru dongker polos. Ia menambahkan ikal pinggang kecil di bagian perutnya sehingga gaunnya terlihat cantik.

Halaman:
1 2
      
