Masyarakat Sambut Baik Program Lansia Bahagia Ganjar-Mahfud

CALON Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki visi misi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan warga lanjut usia (lansia) di Indonesia, yaitu program Lansia Bahagia.

Salah satu fokus utama dari program mereka adalah menciptakan kondisi yang mendukung lansia agar tetap bahagia dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Program tersebut ternyata disambut baik oleh masyarakat lansia, khususnya di Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat/Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, Pahala Tua Sianturi.

“(masyarakat) Sangat tertarik. Saat ini hanya program PKK di kelurahan yang punya ruang untuk membawa mereka (lansia) berkumpul, yaitu posyandu. Kegiatannya makan bareng-bareng, diabsen, diajak ngobrol, mereka suka,” ujar Pahala dalam Podcast Aksi Nyata Bertajuk ‘Menua dengan Sehat melalui Program Lansia Bahagia Ganjar-Mahfud’, Kamis (11/1/2024).

Pahala mengatakan para lansia ini sangat senang diajak interaksi dan melakukan aktivitas agar tetap produktif di masa tuanya. Untuk itu, ia berharap Ganjar Pranowo bisa menjadi presiden agar program tersebut bisa berjalan.

“Dan kita yang bisa melihat program ini harus membantu, kita harus menciptakan ruang buat mereka (lansia), sehingga kalau mereka mau produktif dan berkarya bisa,” tuturnya.