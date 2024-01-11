30 Nama Bayi Kembar Lahir di Bulan Januari

, Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:02 WIB

ADA 30 rekomendasi nama bayi kembar bagi mereka yang kebetulan lahir di bulan Januari. Memilih nama anak memang cukup membingungkan bagi beberapa orang, apalagi jika yang dilahirkan adalah anak kembar.

Nah, berikut ada beberapa inspirasi nama bayi kembar, seperti dilansir dari berbagai sumber. Nama-nama ini pun bisa menjadi inspirasi untuk bayi kembar Anda.

1. Andrea dan Andre: Andre memiliki makna "kuat, berani", sementara Andrea berarti "teguh hati, berani"

2. Adithya dan Aditi: Aditi memiliki arti "Bunda Dewa", sementara Adithya berarti "milik Aditi".

3. Aidan dan Nadia: Aidan berarti "api kecil". Sedangkan Nadia berarti "harapan".

4. Alexander dan Ava: Keduanya memilki arti "agung dan hebat"

5. Alison dan Wilson: Wilson memiliki arti "putra" sementara Alison berarti "mulia".

6. Amira dan Amir: Amira dan Amir keduanya memiliki arti "puncak pohon"

7. Asher dan Alisa: Alisa memiliki arti "kebahagiaan besar", sementara Asher memiliki makna yang hampir sama

8. Augusta dan Augustus: Agustus dan Augusta memiliki arti "hebat dan megah".

9. Beach dan Bay: Beach dan Bay merupakan nama yang sangat baik

10. Benjamin dan Abigail: Benjamin memiliki arti "beruntung", sementara Abigail "sumber kebahagiaan".

11. Bertha dan Bert: Keduanya memiliki arti "yang cerah".

12. Brianna dan Brian: Kedua nama ini memiliki arti "mulia"

13. Calm dan Amity: Amity memiliki arti "persahabatan", sedangkan Calm adalah nama kebajikan yang indah.

14. Charlotte dan Charlie: memiliki arti mungil dan feminin.

15. Clover dan Cliff: Cliff atau Clifton dan Clover memiliki arti sebagai "orang yang memesona"