Potret Terbaru Putri Anne yang Bikin Heboh karena Cium Pria Bule

PUTRI Anne memang tengah menjadi pembicaraan netizen lantaran mengunggah potret tengah mencium seorang pria bule. Banyak yang menduga bahwa lelaki ini adalah pacarnya.

Dalam potret tersebut, Istri Arya Saloka ini nampak mengenakan kaos putih dan rambut diikat, sedangkan pria bule tersebut terlihat memakai baju hitam. Lelaki ini memiliki brewok di sekitar pipinya dan berkepala botak.

Putri pun Anne terlihat tiba-tiba mencium lelaki tersebut. Sementara sang lelaki yang mendapat perlakuan mesra dari Putri anne terlihat memasang wajah tanpa ekspresi.

Tak pelak status pernikahan Putri Anne dengan Arya Saloka pun menjadi pertanyaan. Bahkan, ada yang mengatakan jika Putri Anne adalah lelaki yang diciumnya itu ternyata sudah sah menjadi suaminya. Terlepas dari kabar tersebut, penampilan Putri Anne memang semakin berani, tergambar dari postingan di Foto-terbarunya.

Dalam foto ini terlihat Putri Anne menggunakan tanktop ungu memamerkan kulit putihnya, dengan celana hitam panjang. Putri Anne pun terlihat cantik sambil duduk di atas kap mesin sebuah sedan silver.

"Oldie but goodie," tulisnya di caption foto tersebut.