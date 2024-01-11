Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sah! Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah Resmi Jadi Suami Istri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:03 WIB
Sah! Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah Resmi Jadi Suami Istri
Pangeran Mateen resmi menikahi Anisha Rosnah, (Foto: Youtube RTB News)
A
A
A

PANGERAN Abdul Mateen dan Anisha Rosnah tengah berbahagia, keduanya kini sudah resmi menikah, menjadi pasangan suami istri pada hari ini Kamis (11/1/2024) Acara akad pernikahan sendiri diketahui digelar di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

Momen Upacara Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja alusan ijab kabul disiarkan langsung melalui YouTube RTB News. Dalam tayangan itu, Pangeran Mateen tiba di lokasi ijab Kabul sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

 BACA JUGA:

(Foto: YouTube RTB News) 

Pangeran Mateen tampil gagah dalam balutan busana tradisional khas Brunei berwarna putih dengan motif yang terlihat simple. Pangeran Mateen juga nampak tenang saat momen ijab kabul.

 BACA JUGA:

Terlihat pria yang jadi idola para gadis muda di Asia Tenggara tersebut, duduk bersila dengan tenang mengikuti setiap rangkaian acara sebelum akad nikah berlangsung.

Halaman:
1 2
      
