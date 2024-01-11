Viral Pengunjung Mengeluh Usai Makan di Warteg Rest Area, Harganya Bikin Kaget

WARUNG Tegal atau kerap disingkat Warteg, sebgai tempat makan yang menyajikan berbagai macam jenis lauk pauk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pembelinya selama ini memang dikenal menawarkan harga yang sangat murah.

Bagi para anak kos maupun perantau, warteg menjadi salah satu tempat makan andalan karena harganya yang terkenal murah meriah dan variasi menunya pun beragam setiap harinya.

Akan tetapi berbeda dengan warteg yang satu ini. Viral kisah seorang pengunjung malah mengeluh usai makan di salah satu warteg rest area, terkejut dengan harga yang menurutnya mahal.

Dalam unggahan akun TikTok @tukang_jalandanjajan, kedua pengunung tersebut tampak percaya diri karena mengira harga makanannya tidak akan mahal. Namun dirinya terkejut ketika melihat total harga untuk makan dua orang sampai Rp95000

“Warteg mehong di rest area.. kapok,” tulis akun tersebut dalam keterangan video, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (11/1/2024)