Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengunjung Mengeluh Usai Makan di Warteg Rest Area, Harganya Bikin Kaget

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:30 WIB
Viral Pengunjung Mengeluh Usai Makan di Warteg Rest Area, Harganya Bikin Kaget
Viral pengunjung warteg mengeluh harga, (Foto: Okezone/Devi)
A
A
A

WARUNG Tegal atau kerap disingkat Warteg, sebgai tempat makan yang menyajikan berbagai macam jenis lauk pauk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pembelinya selama ini memang dikenal menawarkan harga yang sangat murah.

Bagi para anak kos maupun perantau, warteg menjadi salah satu tempat makan andalan karena harganya yang terkenal murah meriah dan variasi menunya pun beragam setiap harinya.

Akan tetapi berbeda dengan warteg yang satu ini. Viral kisah seorang pengunjung malah mengeluh usai makan di salah satu warteg rest area, terkejut dengan harga yang menurutnya mahal.

 BACA JUGA:

Dalam unggahan akun TikTok @tukang_jalandanjajan, kedua pengunung tersebut tampak percaya diri karena mengira harga makanannya tidak akan mahal. Namun dirinya terkejut ketika melihat total harga untuk makan dua orang sampai Rp95000

 BACA JUGA:

“Warteg mehong di rest area.. kapok,” tulis akun tersebut dalam keterangan video, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (11/1/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement