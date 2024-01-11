7 Tips Menanam Cabai di Rumah, Solusi Darurat ketika Ingin Mi Instan Pedas

HARGA cabai yang mahal membuat beberapa orang ingin menanam cabai di rumah mereka sendiri. Apalagi kini cabai nampaknya sudah menjadi bumbu yang harus ada sebagai pelengkap masakan, apalagi jika dipadukan dengan mi instan.

Tidak heran jika masyarakat banyak sekali yang membutuhkan cabai baik dalam segi usaha, maupun kebutuhan sebagai pelengkap makanan. Lantas bagaimana cara menanam bibit cabai agar cepat tumbuh? Dikutip dari akun X @Excel_Dee, berikut tips yang dapat dilakukan.

1. Siapkan biji cabai rawit atau cabai merah yang ingin digunakan (dapat menggunakan biji cabai yang dibeli di toko pertanian atau bisa juga dari hasil petik sendiri).

Untuk cabai hasil petik sendiri dari pohon, usahakan dipotong menjadi tiga bagian. Ambil bagian tengah yang telah dipotong, kemudian ambil bijinya. Setelah memotong dan memegang biji cabai, jangan pegang bagian tubuh manapun. Karena dapat menimbulkan rasa panas.

2. Siapkan wadah, isi wadah dengan air hangat, jangan terlalu panas. Isikan cukup 2/3 bagian saja.

3. Ambil satu siung bawang merah, lalu lumatkan hingga bawang merah menjadi halus. Kemudian campurkan dengan air hangat di dalam wadah. Masukkan biji cabai yang telah disiapkan sebelumnya.