Viral Sakit Tak Berdarah, Remaja Ini Nyungsep dari Ranjang Bertingkat

TUMBUH di asrama bersama dengan teman-teman sebaya memang dapat memberikan kenangan yang tak terlupakan. Tingkah lucu dan kebersamaan antar satu anak dengan yang lainnya akan terus membekas di dalam memori mereka. Sama halnya dengan tingkah salah satu remaja laki-laki yang satu ini.

Nampaknya remaja tersebut begitu ngantuk dan tak sabar untuk segera tidur di kasurnya. Remaja tersebut tidur di bagian atas tempat tidur tingkat, namun ketika ia ingin meletakan badannya di kasur ia malah terjatuh dari ranjang atas.

Saking ngantuknya ia tak sadar bahwa ranjang yang ia tempati tidak dalam kondisi yang kokoh. Video yang diunggah dalam akun @majelistawa tersebut sontak menjadi viral dan mencuri perhatian publik. Remaja tersebut sontak terjatuh ke kasur bagian bawah.

“malah sikap lilin,” tulis akun tersebut dalam keterangan video, dikutip MNC Portal Indonesia.

Remaja laki-laki itu terlihat sangat terkejut. Bahkan kasurnya sampai jatuh dalam posisi layaknya huruf L. Awalnya sangat mengantuk dan tak sabar untuk tertidur lelap malah gagal karena tempat tidur yang ambruk.

Melihat kejadian tersebut, teman-temannya pun terkejut dan tak kuasa menahan tawa. Untungnya di kasur bagian bawahnya tidak terdapat orang yang sedang tidur, wah kalau ada bisa bahaya ya!