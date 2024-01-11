Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sakit Tak Berdarah, Remaja Ini Nyungsep dari Ranjang Bertingkat

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |08:09 WIB
Viral Sakit Tak Berdarah, Remaja Ini Nyungsep dari Ranjang Bertingkat
Viral Kasur Tingkat Roboh. (Foto: Instagram)
A
A
A

TUMBUH di asrama bersama dengan teman-teman sebaya memang dapat memberikan kenangan yang tak terlupakan. Tingkah lucu dan kebersamaan antar satu anak dengan yang lainnya akan terus membekas di dalam memori mereka. Sama halnya dengan tingkah salah satu remaja laki-laki yang satu ini.

Nampaknya remaja tersebut begitu ngantuk dan tak sabar untuk segera tidur di kasurnya. Remaja tersebut tidur di bagian atas tempat tidur tingkat, namun ketika ia ingin meletakan badannya di kasur ia malah terjatuh dari ranjang atas.

Viral Kasur Tidur

Saking ngantuknya ia tak sadar bahwa ranjang yang ia tempati tidak dalam kondisi yang kokoh. Video yang diunggah dalam akun @majelistawa tersebut sontak menjadi viral dan mencuri perhatian publik. Remaja tersebut sontak terjatuh ke kasur bagian bawah.

“malah sikap lilin,” tulis akun tersebut dalam keterangan video, dikutip MNC Portal Indonesia.

Remaja laki-laki itu terlihat sangat terkejut. Bahkan kasurnya sampai jatuh dalam posisi layaknya huruf L. Awalnya sangat mengantuk dan tak sabar untuk tertidur lelap malah gagal karena tempat tidur yang ambruk.

Melihat kejadian tersebut, teman-temannya pun terkejut dan tak kuasa menahan tawa. Untungnya di kasur bagian bawahnya tidak terdapat orang yang sedang tidur, wah kalau ada bisa bahaya ya!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement