Viral Game Find Us alias Petak Umpet Virtual, Tapi Sembunyi Pada di Luar Nalar

BELAKANGAN media sosial tengah diramaikan dengan sebuah permainan mencari objek dalam sebuah foto yang dikenal dengan istilah ‘Find Us’ atau petak umpet versi virtual. Permainan ini pun menjadi tren dan banyak dibuat oleh para netizen. Tak jarang para netizen pun turut gemas karena objek yang dicari sulit untuk ditemukan.

Umumnya objek yang dicari adalah sebuah barang, akan tetapi berbeda dengan video yang satu ini. Dalam unggahan akun TikTok salah satu outlet desert @foodhunters09, bukan malah mencari barang melainkan mencari orang atau admin dari akun tersebut.

Permainan tersebut dimulai dari level 1 atau yang paling mudah ditemui. Namun seiring bertambahnya level, maka semakin sulit juga ditemukannya objek yang dicari. Awalnya objek bersembunyi di bawah meja, lalu juga sempat bersembunyi di rak jualan.

Namun saat level permainan terus bertambah semakin sulit, tempat persembunyiannya semakin tidak terduga. Bahkan admin akun tersebut sempat bersembunyi di tempat sampah dan kulkas. Sungguh diluar nalar bukan?

Konten tersebut telah viral dan ditonton sebanyak 2,4 juta kali di TikTok. Melihat konten tersebut pun membuat para netizen penasaran untuk mengikuti permainan tersebut sampai akhir, meskipun cukup sulit ditebak.