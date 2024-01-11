Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cita Citata Sebut Suntik Putih Belum Diizinkan BPOM hingga FDA, Ini Kata Dokter

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:30 WIB
Cita Citata Sebut Suntik Putih Belum Diizinkan BPOM hingga FDA, Ini Kata Dokter
Suntik putih, (Foto: Freepik)
A
A
A

CITA Citata yang kini bernama Cita Rahayu terang-terangan mengaku kena autoimun karena sering melakukan treatment suntik putih. Ia pun mengatakan kalau produk suntik putih yang hingga saat ini belum ada izin penggunaannya.

Video pengakuan Cita Citata kena autoimun akibat suntik putih itu telah ditonton sebanyak 3,1 juta kali di TikTok.

"Saya punya penyakit autoimun dan penyebab utamanya adalah kesalahan saya pribadi yaitu lifestyle saya yang suka banget suntik putih," kata Cita Citata dalam video TikTok yang diunggah di akun @citarahayu45, dikutip Kamis (11/1/2023)

 BACA JUGA:

Dalam video tersebut, sang pedangdut juga menjelaskan bahwa yang namanya produk suntik putih hingga saat ini belum mengantongi izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahkan Food and Drug Administration (FDA).

"Nih info pentingnya saya kasih tahu, (produk) suntik yang berbahan kimia itu belum disetujui sama BPOM maupun FDA," kata Cita Citata.

 BACA JUGA:

Apakah pernyataan itu benar? Menurut Praktisi Kesehatan Kulit dr Ratna Yuliarviana, benar bahwa produk suntik putih yang beredar di masyarakat belum diizinkan secara internasional.

"Di jurnal penelitian Internasional, (produk suntik putih) masih belum di-approve," tegas dr Ratna saat diwawancarai MNC Portal di Skin Clinic Hayyu, Tangerang baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
