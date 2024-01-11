Tips Memilih Minuman Mengandung Kolagen untuk Cerahkan Kulit

KULIT sehat dan cerah tidak harus melulu melakukan perawatan di salon kecantikan. Anda pun bisa melakukan perawatan dari dalam dengan mengonsumsi minuman yang mengandung kolagen.

Kolagen sendiri sebenarnya bisa diproduksi dalam tubuh berupa protein alamiah, yang baik untuk kulit, gigi hingga otak. Biasanya, kadungan kolagen bisa membuat kulit lembab, kenyal, tidak cepat kendur, cerah dan bersinar, hanya saja tidak akan memutihkan kulit kita.

Newlab menyebut, ada dua bahan aktif yang ampuh mencerahkan kulit yakni glutation dan vitamin c. Tentunya, Anda juga harus memperhatikan apakah minuman tersebut sudah mendapatkan izin dari BPOM atau belum.

“Namun perlu diingat, konteks kulit cerah itu ada banyak tingkatan. Seperti tertera di penggaris kecerahan warna kulit ada angka 1 – 20," kata tim RnD Newlab dalam keterangan tertulisnya.

Berbeda dengan datang ke salon kecantikan yang bisa langsung mendapatkan hasil sesuai keinginan, mengonsumsi minuman kolagen ini harus dilakukan secara bertahap. Setidaknya Anda bisa mengonsumsinya selama 14 hari. “Tingkat kecerahan kulitnya naik berapa level tergantung pada kulit konsumennya sendiri,” terangnya.