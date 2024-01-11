Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Memilih Minuman Mengandung Kolagen untuk Cerahkan Kulit

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:41 WIB
Tips Memilih Minuman Mengandung Kolagen untuk Cerahkan Kulit
Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

KULIT sehat dan cerah tidak harus melulu melakukan perawatan di salon kecantikan. Anda pun bisa melakukan perawatan dari dalam dengan mengonsumsi minuman yang mengandung kolagen.

Kolagen sendiri sebenarnya bisa diproduksi dalam tubuh berupa protein alamiah, yang baik untuk kulit, gigi hingga otak. Biasanya, kadungan kolagen bisa membuat kulit lembab, kenyal, tidak cepat kendur, cerah dan bersinar, hanya saja tidak akan memutihkan kulit kita.

Newlab menyebut, ada dua bahan aktif yang ampuh mencerahkan kulit yakni glutation dan vitamin c. Tentunya, Anda juga harus memperhatikan apakah minuman tersebut sudah mendapatkan izin dari BPOM atau belum.

“Namun perlu diingat, konteks kulit cerah itu ada banyak tingkatan. Seperti tertera di penggaris kecerahan warna kulit ada angka 1 – 20," kata tim RnD Newlab dalam keterangan tertulisnya.

Berbeda dengan datang ke salon kecantikan yang bisa langsung mendapatkan hasil sesuai keinginan, mengonsumsi minuman kolagen ini harus dilakukan secara bertahap. Setidaknya Anda bisa mengonsumsinya selama 14 hari. “Tingkat kecerahan kulitnya naik berapa level tergantung pada kulit konsumennya sendiri,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/611/2988953/minuman-kolagen-lagi-naik-daun-hati-hati-bisa-picu-alergi-dan-rentan-depresi-4TYFDOYXlU.jpg
Minuman Kolagen Lagi Naik Daun, Hati-hati Bisa Picu Alergi dan Rentan Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/611/2896621/5-dampak-buruk-minuman-berkolagen-bisa-bikin-insomnia-loh-93ZIksJ1Gh.jpeg
5 Dampak Buruk Minuman Berkolagen, Bisa Bikin Insomnia Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/611/2886430/kolagen-otomatis-bikin-kulit-putih-ini-kata-dokter-kecantikan-D2EfGI5apk.jpg
Kolagen Otomatis Bikin Kulit Putih? Ini Kata Dokter Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/10/298/2529888/5-cara-lezat-menyantap-bubuk-kolagen-jadi-gak-bosan-hYZVzxRxqB.jpeg
5 Cara Lezat Menyantap Bubuk Kolagen, Jadi Gak Bosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/08/298/2529097/beautypedia-5-makanan-kaya-kolagen-lebih-baik-ketimbang-minum-suplemen-2RkZrhQn7j.jpeg
Beautypedia: 5 Makanan Kaya Kolagen, Lebih Baik Ketimbang Minum Suplemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/17/611/2426922/cara-menambah-kolagen-kulit-wajah-agar-awet-muda-RjdsTHr2Fy.jpg
Cara Menambah Kolagen Kulit Wajah agar Awet Muda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement