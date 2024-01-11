Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rokok Elektrik dengan Perasa Lebih Berbahaya? Ini Sebabnya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |01:44 WIB
Rokok Elektrik dengan Perasa Lebih Berbahaya? Ini Sebabnya
Rokok elektrik dengan perasa disebut lebih berbahaya. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak seluruh negara untuk berhenti menggunakan rokok elektrik, atau vape dengan perasa. Larangan ini ditujukan pada kalangan anak-anak dan remaja di tempat-tempat umum.

WHO mengatakan vape menghasilkan zat beberapa di antaranya menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker, jantung dan paru-paru. Menyikapi hal tersebut Dokter Konsultan Paru, Prof DR dr Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR menjelaskan pada rokok dengan perasa memiliki bahan berbahaya lebih besar dibanding yang tidak berperasa.

“Kandungannya ada banyak yaitu nikotin, bahan-bahan karsinogen, dan bahan toksik itu lebih tinggi kandungan bahayanya dengan mengandung perasa. Karena di dalam perasa banyak campuran-campurannya, dan itu akan menambah potensial dari bahan toksik kalau dia tidak diberikan perasa,” kata dr Agus, dikutip dalam Media Briefing PB IDI tentang Paparan Hasil Kajian dan Studi Klinis Rokok Elektronik di Indonesia secara virtual, Selasa 9 Januari 2024.

Vape

Artinya, jika rokok tanpa perasa akan menimbulkan risiko dua kali, sedangkan rokok dengan perasa itu bisa sampai 10 kali bahayanya. Oleh karena itu, pada rokok perasa lebih banyak memiliki dampak buruk kepada kesehatan, dibandingkan rokok dengan tanpa perasa.

Akan tetapi, jika mengikuti tren yang beredar di pasaran atau di lapangan, rokok dengan tanpa perasa mungkin tidak akan menarik di kalangan masyarakat. Maka dari itu, agar menarik minat masyarakat rokok diberikan perasa, meskipun memang mengandung banyak bahaya. Hal itu pun yang terjadi di wilayah Amerika dan Eropa sebagian yang terkena Evali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement