Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Dokter di Indonesia dengan Subscriber YouTube Terbanyak di Indonesia

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |07:00 WIB
4 Dokter di Indonesia dengan Subscriber YouTube Terbanyak di Indonesia
Dokter Richard Lee. (Foto: Instagram @richard lee)
A
A
A

DOKTER di Indonesia dengan subscriber YouTube terbanyak di Indonesia menarik untuk diulas. Mereka kerap membagikan tips maupun pola hidup sehat melalui channel YouTube pribadinya.

Tak heran jika saat ini mereka menjadi terkenal hingga mendapatkan ratusan hingga jutaan subscriber yang setia untuk menyaksikannya. Lantas siapa sajakah mereka? Merangkum dari berbagai sumber, Jumat (12/1/2024) berikut ulasannya.

1. dr. Richard Lee, MARS

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan dokter yang satu ini. Memulai dengan review produk skincare yang aman untuk digunakan oleh masyarakat awam, dr. Richard sukses menjadi youtuber yang memiliki 4,79 juta subscriber.

Konten yang dibagikan oleh dr. Richard Lee dikemas dengan inovatif serta mengikuti tren saat ini, sehingga tidak heran akun youtubenya memiliki subscriber yang banyak dan menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi terpercaya.

Dokter Richard Lee

2. dr. Clarin Hayes

Dokter dengan subscriber sebanyak 2.22 juta ini mengedukasi penontonnya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kanal YouTubenya tidak hanya memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi, tetapi juga membahas mengenai edukasi seks serta mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Visual dari konten dr. Clarin sangat menarik sehingga membuat penonton tidak bosan selama menyimak informasi yang diberikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3056059/profil-asep-aziz-fisioterapis-timnas-indonesia-sejak-2014-8pwaT7JADr.jpg
Profil Asep Aziz, Fisioterapis Timnas Indonesia sejak 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/481/3050820/perjuangan-para-tenaga-kesehatan-tanpa-batas-rela-lakukan-apapun-demi-kesehatan-pasien-ATPnsRrCWj.jpg
Perjuangan para Tenaga Kesehatan Tanpa Batas, Rela Lakukan Apapun demi Kesehatan Pasien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/481/3035950/fakultas-kedokteran-universitas-jember-lantik-47-dokter-baru-raih-100-persen-lulusan-ukmppd-nasional-pBQdm9OqsO.jpg
Fakultas Kedokteran Universitas Jember Lantik 47 Dokter Baru, Raih 100 Persen Lulusan UKMPPD Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/481/3030259/indonesia-kekurangan-apoteker-hanya-30-persen-jumlah-rata-rata-di-global-89OyYrdw7n.jpg
Indonesia Kekurangan Apoteker, Hanya 30 Persen Jumlah Rata-Rata di Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/481/3029399/menkes-sebut-indonesia-kekurangan-14-382-nakes-dan-1-094-dokter-spesialis-dasar-AhvyaPh0su.jpg
Menkes Sebut Indonesia Kekurangan 14.382 Nakes dan 1.094 Dokter Spesialis Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/481/3011409/menkes-budi-gunadi-bakal-datangkan-dokter-naturalisasi-demi-nakes-indonesia-naik-kelas-So1jC3nn45.jpg
Menkes Budi Gunadi Bakal Datangkan Dokter Naturalisasi, demi Nakes Indonesia Naik Kelas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement