4 Dokter di Indonesia dengan Subscriber YouTube Terbanyak di Indonesia

DOKTER di Indonesia dengan subscriber YouTube terbanyak di Indonesia menarik untuk diulas. Mereka kerap membagikan tips maupun pola hidup sehat melalui channel YouTube pribadinya.

Tak heran jika saat ini mereka menjadi terkenal hingga mendapatkan ratusan hingga jutaan subscriber yang setia untuk menyaksikannya. Lantas siapa sajakah mereka? Merangkum dari berbagai sumber, Jumat (12/1/2024) berikut ulasannya.

1. dr. Richard Lee, MARS

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan dokter yang satu ini. Memulai dengan review produk skincare yang aman untuk digunakan oleh masyarakat awam, dr. Richard sukses menjadi youtuber yang memiliki 4,79 juta subscriber.

Konten yang dibagikan oleh dr. Richard Lee dikemas dengan inovatif serta mengikuti tren saat ini, sehingga tidak heran akun youtubenya memiliki subscriber yang banyak dan menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi terpercaya.

2. dr. Clarin Hayes

Dokter dengan subscriber sebanyak 2.22 juta ini mengedukasi penontonnya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kanal YouTubenya tidak hanya memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi, tetapi juga membahas mengenai edukasi seks serta mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Visual dari konten dr. Clarin sangat menarik sehingga membuat penonton tidak bosan selama menyimak informasi yang diberikan.